الطائفة التي أرعبت العالم .. كريم عبد العزيز يعلن عن أضخم عمل درامي والأول على الإطلاق .. أحداث مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 .

مسلسل الحشاشين في رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زادت التساؤلات حول مسلسل “الحشاشين” الذي يعد من أبرز المسلسلات المرتقبة في رمضان 2024، حيث يقوم النجم الكبير كريم عبد العزيز ببطولته، وقد طرحت منصة “WATCHIT” البرومو الرسمي للمسلسل، مرفقًا بعبارة “الطائفة التي ارعبت العالم في القرن الحادي عشر ميلادي، وأعلن المنتج تامر مرسي عن بوستر جديد للمسلسل عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، سنكتشف سوياً أحداث المسلسل خلال السطور القادمة.

مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

تتمحور قصة مسلسل الحشاشين في شهر رمضان 2024 حول حكايات طائفة الحشاشين وشخصيتها الرئيسية “حسن الصباح”، الذي يُؤدي دوره الفنان كريم عبد العزيز في القرن الحادي عشر، تعود مصدر تسمية المسلسل إلى مصطلح “الحشاشين” الذي يعني القتل الغدر أو في الخفاء، ويشير إلى القاتل المحترف المأجور، اشتُهرت فرقة الحشاشين في ذلك العصر بتنفيذ عمليات إجرامية ضد شخصيات بارزة، مما جعل لقبها مصدراً للرعب والفزع بين الناس بغض النظر عن ديانتهم، تستند قصة المسلسل إلى أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

احداث مسلسل الحشاشين

يبدو أن مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 يقدم رؤية جديدة ومثيرة حول حسن الصباح وجماعته في القرن الحادي عشر، ويضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية في صفوفه، بما في ذلك أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، وعمر الشناوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي يعززان التوقعات بنجاح العمل.

أبطال مسلسل الحشاشين

في العمل الدرامي، يتألق كثيرون من النجوم، بما في ذلك كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وياسر علي ماهر، يُذكر أن العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.