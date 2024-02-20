ب̲ي̲ب̲ي̲ ك̲ي̲د̲ز̲ ل̲ل̲آ̲ط̲ف̲آ̲ل̲ شاهد قناة بيبي كيدز واستمتع مع طفلك بأفضل ما تقدمه من برامج وساعد في نمو طفلك
تردد فناة بيبي كيدز للاطفال
يبحث الكثيرون من الأمهات على قناة بيبي كيدز للاطفال الجديدة، حيث تعتبر قناة بيبي كيدز من أشهر قنوات الأطفال على التي تهتم بتقديم محتوى هادف وفعال ومفيد للأطفال في الجانب العلمي والترفيهي والثقافي، لذلك تجد تعلق الأطفال بها وحرص أمهاتهم على تقديمها لهم ليستمتعوا بها في أوقات فراغهم.
ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات وطريقة إضافة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم والاستمتاع بأفضل ما تقدمه من برامج وفقرات.
تردد قناة بيبي كيدز للاطفال الجديد 2024
يمكنك متابعة قناة بيبي كيدز للاطفال على القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني تمامًا، وتجعل أبنائك يستمتعون بالقناة وأهم ما تقدمه من برامج هادفة، فمَا عليك سوى إضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال الخاص بك:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11393.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز للاطفال 2024
أصبح ضبط القنوات الفضائية الآن بطريقة سهلة، يمكن للجميع القيام بها، فبضع خطوات يسيرة تستطيع أن تقوم بإضافة قناة بيبي كيدز للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، ما عليك سوى اتباع التالي:
- اضغط على زر “قائمة” في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسة.
- اضغط على إدارة القنوات.
- اختر “التثبيت اليدوي”.
- أدخل التردد المذكور أعلاه في أماكنه بشكل صحيح.
- أدخل باقي المعلومات مثل معدل الترميز والاستقطاب.
- اضغط على “بحث”.
- انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل القناة، احفظ الإعدادات، ثم قم بالخرود منها وشاهد القناة.