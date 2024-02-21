“مظلتي الوجبة السابعة” لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن اقتراب صدور كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي تشمل عدد كبير من المواطنين داخل مختلف المحافظات بالعراق، إضافة إلى أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المتقدمين، وفي السطور التالية نكشف لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية، حتى يتعرف عليها الجميع.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية.

بعد ذلك يتم تحديد الوجبة الجديدة “السابعة”.

بعدها يُرجى القيام بالضغط على زر “تنزيل”.

ليتم في النهاية استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ليحق له التسجيل في البرنامج.

كما يجب وأن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها الوزارة.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول في البرنامج.

مستندات التقديم في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعض الوثائق من أجل التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، كما يلي:-

أن يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار البطاقة الانتخابية.

كذلك يتم تقديم صورة من البطاقة السكنية.

تقديم شهادات الميلاد للأسرة.

ومن المتوقع صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في الأيام القليلة المقبلة، حتى أن يتمكن جميع المواطنين من الإطلاع على الكشوفات التي تشمل أسمائهم في هذه الوجبة، هذا وأن وزارة العمل تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن هذه الكشوفات في أقرب وقت بعد أن تم تأخيرها عن الوجبات السابقة داخل العراق.