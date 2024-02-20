لو بدور على قناة تتفرج على جميع مسلسلات رمضان .. نزل الآن تردد قناة ام بي سي العراق على النايل سات

تردد قناة ام بي سي العراق ، تطلب العديد من المشاهدين في العالم العربي معرفة تردد قناة MBC العراق، التي تُقدم مجموعة متنوعة من المحتوى الدرامي، بما في ذلك المسلسلات والأفلام، إلى جانب البرامج الترفيهية والدينية التي تُعنى بتعليم القيم والمبادئ الإسلامية، بالإضافة إلى البرامج الأسرية والمخصصة للمرأة العراقية، تركز القناة بشكل خاص على تمثيل المجتمع العراقي ونقل الثقافة العراقية من خلال محتواها المتنوع بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة العديد من البرامج العربية المتنوعة، مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وشهيرة، وتتميز بتميزها بين القنوات الأخرى، لمزيد من المعلومات حول تردد القناة وكيفية ضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بك، يرجى متابعتنا في السطور القادمة.

تردد قناة ام بي سي العراق

بناءً على جهود إدارة القناة، تجري قناة MBC العراق تحديثًا لترددها، بهدف توفير تجربة مشاهدة متميزة، تتميز بجودة عالية للصوت والصورة، دون انقطاع أو تشويش، لضمان استمتاع المشاهدين بمسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة، من الضروري أولاً معرفة بيانات تردد قناة ام بي سي العراق ، حيث جاء على النحو التالي.

اولا القمر الصناعي/ نايل سات.

ثانيا تردد القناة/ 12226.

ثالثا معدل الاستقطاب/ 27500.

رابعا معدل الترميز/ أفقي.

خامسا معامل تصحيح الخطأ/ 5/6

تردد قناة MBC العراق على العرب سات

تبنت إدارة القناة سياسة توفير عدة ترددات لقناتها لتناسب اختلاف الأقمار الصناعية، وفيما يلي تفاصيل تردد قناة ام بي سي العراق على القمر الصناعي عرب سات.

اولا تردد القناة/ 11862. ثانيا معدل الترميز/ 27500. ثالثا معدل الاستقطاب/ أفقي. رابعا معامل تصحيح الخطأ/ 5/6.

تنزيل قناة أم بي سي العراق على جهاز الرسيفر

يُمكنك ضبط تردد القناة باتباع الخطوات التالية بسهولة.