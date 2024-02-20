استمتع بإفادة عالية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد بجودة عالية دون تقطيع 24 ساعة

يبحث الكثير من الأسر عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لأنها من أكثر القنوات المثيرة التي يتابعها جميع العالم ، حيث تعرض مجموعة من البرامج الشيقة والأفلام الوثائقية، وتعرض أيضا الكثير من المعلومات التاريخية والعلمية والثقافية طوال أيام الأسبوع وعلي مدار ٢٤ ساعة ، ومنذ بداية بث هذه القناة باللغة العربية اجتمعت حولها الكثير من الأسر، حيث أنها ترضي كافة الأذواق وكافة المراحل العمرية، ولهذا وجدنا كثير من المتابعين يريدون الوصول إلى التردد الحصري لهذه القناة بعد التحديث.

البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك عدة برامج شيقة ومتنوعة ومنها:

برنامج ألاسكا: الجيل القدم

سمكة التونة العنيفة.

السمكة البرية.

القبض علي المهربين.

الجزيرة المتمردة.

فريق انقاذ الطرق الجليدية.

مطاعم في أقاصي العالم.

ألغاز للكشف.

أقصى سرعة.

المصطادون في الليل

حياة المفترسات السرية.

أميركا الجامحة.

فلوريدا البرية.

وغيرها كثيرا من البرامج المثيرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من محبي قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عن ترددها الجديد، وذلك للاستمتاع بمشاهدة أفضل المعلومات الوثائقية التي تعرضها، ويكون تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد آخر أيضا للقناة علي نايل سات، وهو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12654.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

طريقة ظبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بطريقة سهلة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: