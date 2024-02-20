“الموظفين فرحنين فرح”.. مد سن المعاش لـ 65 في هذا الموعد المحدد من الوزارة + زيادة مكافأة نهاية الخدمة

لقد تم الاعلان رسمياً عن مد سن المعاش لـ 65 ، بوجوب تغيير عدد السنوات المطلوبة للحصول على المعاش ووفقًا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات الذي أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، انه تم تعديل القانون لزيادة سن التقاعد إلى65 عامًا، ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات المالية والتأمينية في نظام المعاشات وللاستفادة من خبراتهم، تابعوا التفاصيل فى التقرير التالى.

مد سن المعاش ل 65 سنة و مكافئة نهاية الخدمة

ووفقا لقانون العمل الجديد، يستحق العامل عند سن التقاعد مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأيضا مكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.ويتم حساب هذه المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، ويتم صرف هذه المكافأة في حالة الوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

موعد تطبيق مد سن المعاش لـ 65

جاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040، وتتبنى الحكومة وفقًا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات سياسة زيادة سن المعاش تدريجيًا بمعدل سنتين لكل زيادة، مع بداية سن التقاعد وسن الشيخوخة عند 31 سنة في هذا العام، ولقد تم مد سن المعاش لـ 65 تزيد سن المعاش بسنة إضافية كل عامين، حتى تصل إلى 65 سنة في عام 2040، ولمزيد من الوضوح نستعرض الزيادات فيما يلي:

عام 2032: سن المعاش 61 سنة.

عام 2034: سن المعاش 62 سنة.

عام 2036: سن المعاش 63 سنة.

عام 2038: سن المعاش 64 سنة.

عام 2040: سن المعاش 65 سنة.

الفئات المطبق عليها قرار مد سن المعاش ل 65

يهدف القانون في المقام الأول إلى تعديل سن المعاش للمصريين المقيمين في الخارج و العاملين لدى الجهات الغير حكومية ويعرف القانون هؤلاء فيما يلي: