“دلعي جوزك وشعلليه” ضع القرنفل على زيت الزيتون ومتشلش هم حاجه… ياريتك عرفتيها من زمان..!!

تقوم العديد من النساء بالبحث عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على جمال البشرة في آن واحد ومن بين المكونات الرئيسية التي يمكن استخدامها لهذا الغرض القرنفل وزيت الزيتون يعد القرنفل أحد المكونات الأساسية سواء للجسم أو الشعر، ويمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون وبالإضافة إلى ذلك يعد زيت الزيتون من أقوى المرطبات سواء لصحة الجسم أو الشعر سنوضح الآن طريقة تحضيرهما واستخدامهما معا باستخدام أدنى عدد ممكن من المكونات كما سنشرح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معا وكيفية استخدامهما على البشرة والشعر.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير هذا العلاج الطبيعي المفيد، قم بإحضار وعاء متوسط الحجم وأضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ثم اطحن عيدان القرنفل جيدًا وأضفها إلى الزيت وبعد ذلك قم بخلط جميع المكونات بعناية للحصول على خليط متجانس بعد ذلك أضف ملعقة صغيرة من النشا وقم بالتحريك جيدًا بعد ذلك قم بتوزيع هذا الخليط بالتساوي على فروة الشعر مركزًا على الجذور وتمتد إلى الأطراف اترك الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر. ستلاحظ النتائج المذهلة بعد شهر من استخدام هذا العلاج ويمكنك أيضا استخدامه على البشرة والجسم للحصول على فوائد إضافية.

طريقة تحضير الوصفة كمشروب

إليك طريقة تحضير مشروب زيت الزيتون والقرنفل المنعش يُمكن استخدامه كمشروب مفيد للصحة بالإضافة إلى فوائده الجسدية والجمالية.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

5 عيدان من القرنفل.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

طريقة التحضير