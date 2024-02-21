القط بيجري ورا الفار .. خطوات تنزيل قناة توم وجيري نايل سات 2024 على جهازك
خطوات تنزيل قناة توم وجيري من الأمور التي تبحث عنها كثير من الأمهات وربات المنازل، لكي يتم تنزيل قناة توم وجيري على أجهزة الإستقبال في منازلهم، وتعد قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال في مصر والتي تتميز عن كثير من الفضائيات بأفلام القط والفأر المليئة بالمغامرات والمرح والفكاهة.
خطوات تنزيل قنوات توم وجيري
الأمر في غاية البساطة ولا يحتاج إلى كثير من الوقت والمجهود لكي تستطيع تنزيل قناة توم وجيري حتى يستمتع بها أطفالك الصغار، ولن تحتاج سوى التحكم في الرسيفر عن طريق الليمون بالطريقة التالية.
- في البداية انقر الزر الموجود في منتصف الريموت OK.
- بعد الضغط عليه تنتقل إلى القائمة الرئيسية على شاشة التلفاز.
- تجد الكثير من الاختيارات في القائمة الرئيسية.
- حدد اتجاه الضبط اليدوي.
- حدد القمر الصناعي.
- ثم ادخل احداثيات التردد المضبوط.
- واضبط باقي البيانات يلي ذلك اختيار زر ” بحث”.
- في النهاية عليك الانتظار قليلا حتى يتم تحميل القناة.
- ابحث عن القناة باسم tom& Jerry.
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024
قناة توم وجيري من القنوات التي لها تاريخ طويل على الأقمار الصناعية، حيث صنع معها الكبار والصغار ذكريات سعيدة من خلال قضاء وقت مرح ولطيف، والتي يتم تحديث ترددها مع مطلع كل عام لتوفير جودة عالية للبث والآن مع جميع ترددات توم وجيري 2024.
تردد توم وجيري على نايل سات بجودة SD:
- التردد: 12149
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
تردد توم وجيري على عرب سات بجودة SD:
- التردد: 11315
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚