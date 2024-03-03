“أتأكد حتي لو سجلت!!” التسجيل في منحة تونس 300 دينار 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn + اليكـــ الشروط

الجمهورية التونسية بدأ المواطنين بـ التسجيل في منحة تونس 300 دينار، هذه المنحة قد تم الإعلان عنها من قِبل صندوق الضمان الإجتماعي و وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث انها توفر منحة مالية مقدارها 300 دينار لمساعدة مواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، ولمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي سادت العالم، ولضمان حياة كريمة للمواطنين التونسيين في ظل هذا الغلاء، هذا وقد حددت الحكومة التونسية عدة متطلبات وشروط وإرشادات محددة بشأن كيفية التسجيل في هذه المنحة بسهولة.

شروط التسجيل في منحة تونس 300 دينار

أكدت الحكومة التونسية أن هناك مجموعة شروط يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التسجيل في منحة تونس 300 دينار لكي يتم قبولهم، ومن هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المواطن حاملا للجنسية التونسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل تونس.

يجب تقديم وثائق ومستندات شخصية موثقة.

يجب ألا يكون له دخل شهري ثابت.

يجب ألا يتجاوز سن المتقدم أكثر من 35 سنة.

كما يجب ألا يكون قد استفاد مسبقا من أي دعم حكومي.

ألا يكون لديه عمل ثابت، وأن يمر ستة أشهر عن توقفه عن العمل.

طريقة التسجيل في منحة تونس 300 دينار

تقوم الحكومة بدراسة كافة الطلبات المقدمة للتسجيل في منحة تونس 300 دينار، وذلك لتحديد الأشخاص الأكثر استحقاقا للدعم الحكومي، كما وضعت الحكومة عدة خطوات يجب اتباعها للتقديم في هذه المنحة، وهذه الخطوات كالآتي: