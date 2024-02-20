“هُنا epedu.gov.iq” وزارة التربية توضح رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

يرغب العديد من الطلبة والطالبات في مختلف محافظات دولة العراق، من الإطلاع عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، التي أصبحت على وشك الظهور، خاصة بعد أن انتهت وزارة التربية العراقية من جزء كبير من عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل كافة أوراق الإمتحانات، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على إعلان النتائج في أقرب وقت، من أجل أن يتعرف عليها جميع الطلاب في مرحلة الثالث.

استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

ومن ثم يتم تحديد المرحلة الدراسية “الثالث متوسط”.

اختيار الدور الأول التي ترغب في الإستعلام عنه.

الضغط على زر “استعلام”.

لتتمكن من الكشف عن جميع الكشوفات الخاصة بنتيجة الثالث متوسط.

عرض نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية، عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، تقوم في الوقت الحالي ببذل جهدها في إنهاء جميع إجراءات عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل كافة أوراق الإمتحانات للمراحل الإعدادية والثانوية، على أن يتم الإنتهاء من كل هذه الإجراءات في الأيام القليلة المقبلة، وسيتم رفع النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة التربية.