على كده سعره هيبقى كام..تسريبات أيفون 16 بلس الجديد ..كاميرا جبارة وشاشة فائقة الجودة

تسريبات أيفون 16 بلس يهتم ويبحث عنها الكثير من عشاق الهواتف الذكية، خاصة عملاء شركة آبل الشهيرة التي تعد من أولى الشركات في العالم، وقد ظهرت فيديوهات مسربة يقال أنها عن هاتف iPhone 16، وظهرت في الفيديوهات صور للكاميرا الخلفية الهاتف والتي تظهر بتصميم عمودي، وفيما يلي بعض التفاصيل عن هاتف آيفون الجديد.

تسريبات أيفون 16 بلس

يحتوي طراز iPhone 16 على كاميرتين خلفيتين عموديتين، في حين تجد الطراز iPhone SE يضم كاميرا واحدة خلفية، وقد تم توفير شاشة بمقاس كبير في كل من هاتفي Pro و Pro Max، حيث مقاس الشاشة في iPhone 16 Pro يكون 6.3 بوصة، بينما مقاس الشاشة في هاتف iPhone 16 Pro Max يكون 6.9 بوصة، ولم يتم الاعتماد على الشاشة التقليدية OLED بل يحتوى الهاتفان على شاشة من نوع Micro Lens Array (MLA، وبالتالي توفر جودة عالية للغاية من حيث السطوع وروايات الشاشة عن النسخ السابقة من iPhone.

أيضا تم تزويد كل من هاتفي Pro و Pro Max بمعالج جديد من نوع A18 Pro مع وجود ذاكرة عشوائية تبدأ من 8 جيجا بايت، هذا بجانب تعديل سعة التخزين لتكون 2 تيرا بايت في النسخة الحالية والتي كانت 1 تيرا بايت في هاتف iPhone 15.

نماذج Iphone 16 هذا العام

وفقا للتغريدات حول الهاتف الجديد من شركة آبل من المتوقع أن تشهد الأسواق خمسة نماذج من الإصدار الجديد، مع وجود فروق طفيفة بين كل منهما وهذه النماذج كما يلي: