“الياميش برخص التراب”.. اسعار الياميش 2024 في معارض اهلا رمضان “البلح والمكسرات”.. اسعار لا تقبل التحدي

اسعار الياميش 2024، الملايين من المصريين يبحثون الآن عن اسعار الياميش 2024 في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، حيث شهدت اسعار الياميش في الاسواق هذا العام ارتفاعا غير مسبوق وخاصة اسعار المكسرات، واليوم ستكشف لكم أسرة موقع “البديل” اسعار ياميش رمضان في معارض اهلا رمضان 2024، فتابعونا.

اسعار الياميش 2024

وشهدت اسعار الياميش 2024 في معارض اهلا رمضان تخفيضات كبيرة جدا وصلت إلى 70% مقارنة بأسعار السوق الخارحي، حيث جائت الاسعار كما يلي علما بأنها تختلف من منطقة لأخرى:

وصل سعر الكيلو من ياميش عين الجمل 440 جنيها .

اما عن سعر كيلو الجرام من التين التركي 440 جنيه.

كما بلغ 300 جرام من التين 100 جنيها فقط.

وصل حجم 400 جرام قمر الدين يصل ما بين 65 و 105 جنيهات.

أسعار الزبيب المجفف من 90 إلى 110 جنيها.

فقد بلغ سعر البلح من 60-65 جنيها للكيلو الواحد.

كيلو البلح يتراوح من 35 إلي 50 جنيهًا.

علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع.

علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا.

لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا.

بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا.

عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا.

لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

اسعار ياميش رمضان 2024

ونتابع اسعار الياميش في معارض اهلا رمضان 2024:

كركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها.

سوداني جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيه.

قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا.

مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا.

سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا.

زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

وصل سعر اللوز المحمص بسعر 680 جنيها للكيلو.

اما عن سعر كيلو واحد البندق 580 جنيها لكيلو.

الكاجو يصل سعره ما بين 65 و 70 جنيها لعبوة الـ700 جرام.

علما بأن معارض أهلا رمضان متنشرة في كافة المحافظات.

وفقا لما تضمنه السطور الماضية فأن اسعار الياميش 2024 في معارض اهلا رمضان جائت مناسبة لعدد كبير من المواطنين، حيث تسعى وزارة التموين دائما لتوفير السلع التي يحتاجها المواطن في منافذ تابعة لها وبسعر مناسب في اطار محاربة جشع التجار.