“وفر 30%!!”.. اسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة.. الحق قبل نفاذ الكمية

اسعار ياميش رمضان 2024، ارتفعت اسعار ياميش رمضان 2024 في الاسواق والمحلات التجارية وحتى المناطق الشعبية هذا العام بشكل ملحوظ، حيث أكد التجار أن اسعار ياميش رمضان هذا العام ارتفعت بنحو 70%، لذا يتزايد البحث عن ارخص اماكن يكون فيها اسعار ياميش رمضان رخيصة، ومن بين تلك الاماكن معارض اهلا رمضان ومنافذ وزارة الزراعة، واليكم التفاصيل.

اسعار ياميش رمضان 2024

وستعرض لكم أسرة “البديل” اسعار ياميش رمضان 2024 في جميع منافذ وزارة الزراعة المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي جائت مناسبة إلى حدا كبير، واليكم قائمة اسعار ياميش رمضان 2024:

– سجل سعر كيلو المشمش 200 جرام نحو 149 جنيها.

– سعر كيلو الخوخ المجفف، يتراوح ما بين 50 لـ 120 جنيها.

– سعر كيلو التمر، يتراوح ما بين 40 لـ 150 جنيه.

– سعر كيلو التين المجفف، يتراوح ما بين 60 لـ 150 جنيها.

– سعر لفة قمر الدين، يتراوح ما بين 25 لـ 30 جنيها.

– سعر كيلو الزبيب، يتراوح ما بين 80 لـ 250 جنيها.

– سعر كيلو القراصيا، يتراوح ما بين 40 لـ 120 جنيها.

– سجل سعر كيلو الزبيب التركي نحو 220 جنيه.

– سجل سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 240 جنيه.

– سجل سعر علبة تمر 700 جرام نحو 70 جنيه.

– سجل سعر التمر الهندي 300 جرام نحو 38 جنيها.

– سجل سعر التين المجفف 250 جرام نحو 126 جنيها.

– سجل سعر كيلو رول قمر الدين 400 جرام نحو 110 جنيهات.

– سعر كيلو الفستق، يتراوح ما بين 350 لـ 600 جنيه.

– سعر كيلو البندق، يتراوح ما بين 200 لـ 450 جنيها.

– سعر كيلو الكاجو، يتراوح ما بين 300 لـ 650 جنيها.

– سعر كيلو اللوز، يتراوح ما بين 250 لـ 550 جنيها.

– سعر كيلو عين الجمل، يتراوح ما بين 220 لـ 400 جنيه.

اماكن بيع ياميش رمضان بسعر رخيص

كما يمكنك شراء ياميش رمضان بكل أنواعه وبأسعار الجملة من تلك الاماكن: