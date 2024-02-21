كشف بكل الاسماء.. أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة pdf هـنــا لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

بعد أن أعلن منذ الساعات الماضية وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن البدء في الإعلان عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة، بالإضافة إلى أن البرنامج الاجتماعي قام بالفعل بصرف الدعم المالي لعدد من المواطنين العراقيين بصورة تدريجية، ارتفعت معدلات البحث من قبل المستفيدين عبر التواصل الاجتماعي، وذلك بهذا الاستفادة من الدعم المالي التي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، من خلال السطور التالية نوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين خلال الرابط الإلكتروني لوزارة العمل بالعراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة

الآن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأقصى جهد من خلال الانتهاء من إجراءات الفحص والبحث عن طلبات المتقدمين لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة المستفيدين والمستوفين شروط الوزارة، وذلك للإعلان عن الأسماء في أقرب وقت ممكن، فمن المقرر أنه يتم استفادة العديد من المواطنين الذين يستوفون الشروط التي نصت عليها الوزارة والتي تتمثل في التالي:

يشترط أن لا يكون للمستفيد أملاك عقارية وأصول ذات قيمة عالية.

يشترط أن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستديمة داخل دولة العراق.

يشترط أن يكون عمر المستفيد من الشباب لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب أن يكون عمر المستفيد من البنات لا تقل عن 16 عاما ولا تزيد عن 55 عاما.

يجب ألا يكون المستفيد عليه أحكام جنائية أو مخلة بالشرف.

يجب أن يملك المستفيد هوية سارية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة 2024، عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه عبر المنصة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق من هنا . أو التوجه عبر الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من هنا . ثم قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة. بعد ذلك قم بمدونة البيانات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني. ثم قم بالنقر على أيقونة بحث، ثم انتظر خلال وضع ثوان ستظهر أمامك نافذة جديدة بها أسماء المستفيدين يمكنك تنزيلها بصيغة PDF.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2024