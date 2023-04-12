أعلنت الإدارة الرسمية للقناة بأنها ستعمل على تجديد التردد بغرض تحسين جودة الخدمة المقدَّمة على القناة من خلال رفع مستوى جودة المحتوى، وبهذا فإننا نتابع معك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التحديث الجديد 2023 لمشاهدة العروض و الوثائقية ، والذي يتيح لنا أحدث الأكواد المستخدمة في استقبال وإعادة بث إشارات القناة.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

تزايد الاهتمام بالبحث عبر جوجل لتحديد وتحميل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي العاملة على مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية مجانا، تُعَدُّ قناة ناشيونال جيوغرافيك أحد القنوات الوثائقية التي تمكِّن مشاهديها من الاستمتاع بعروض خاصة ومحتويات شيقة، حيث تسعى هذه القناة إلى تقديم أبرز قصص المخلوقات والحيوانات غربية، من خلال جودة تبلغ دقتها 4K، تم توفير هذا المحتوى بالتنسيق المجاني لمحبيه في جميع مناطق الشرق الأوسط، حيث كشفت الصفحة الرسمية للقناة على فيسبوك عن شارات قناة جديدة تعمل على أنظمة الأقمار الصناعية المختلفة وزود موديلاتها بكافة متطلبات المستخدم، سوف نوفّر لك هذه التحديثات في الفقرة التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التحديث الجديد 2023 لمشاهدة العروض و الوثائقية

بواسطة قمر النايل سات وأجهزة الإرسال الصناعية الأخرى، يمكنك الآن مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث يتم بث المحتوى على الترددات والرموز التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التحديث الجديد 2023 علي نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة اسدي.

الاستقطاب رأسي.

التردد:- 12226

تردد آخر للقناة

معامل التصحيح 6/5.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد:- 12467.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التحديث الجديد 2023 علي عرب سات

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

الاستقطاب أفقي.

التردد:- 10810

تردد آخر للقناة