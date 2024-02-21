استعلم “بالرقم الامتحاني” نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024 موقع نتائجنا تحميل النتائج pdf من وزارة التربية

رابط نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024 موقع نتائجنا تحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على توفيره لآلاف الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون النتائج امتحاناتهم بفارغ الصبر، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة، بسبب انتهاء فترة تصحيح أوراق الإجابات التي استمرت لعدة أسابيع، وذلك حتى تتم هذه عملية المراجعة وتجميع الدرجات بدقة متناهية للحفاظ على حق كل طالب بحيث يأخذ الدرجات التي يستحقها، ونوضح في السطور التالية آخر التحديثات عن هذا الموضوع.

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024 موقع نتائجنا

يحظى رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بأهمية كبيرة عند الطلاب وأولياء أمورهم حيث إنه موقع رسمي يقدم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب ومن ضمنها الاستعلام عن نتائجهم، وتعد اختبارات هذه المرحلة مهمة للغاية في تحديد مسيرة الطالب التعليمية وانتقاله إلى المرحلة الثانوية، ولهذا يترقب الطلاب الإعلان عن نتائجهم وتسيطر عليهم مشاعر من الخوف والقلق حيث إنهم يبذلون أقصى جهدهم للحصول على نتائج مرضية تساعدهم على الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور التمهيدي 2024

يوفر رابط نتائج الثالث متوسط 2024 خدمة الاستعلام عن النتائج للطلاب بكل سهولة ويسر حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من خلال هذه المنصة الإلكترونية بالوصول إلى النتيجة بشكل تفصيلي في خلال لحظات، حيث توفر الوزارة هذا الموقع الرسمي من أجل تسهيل عملية الاستعلام عليهم وتوفير الوقت والجهد ويمكن الوصول إلى النتيجة من خلال هذه الخطوات:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم بالعراق أو موقع نتائجنا .

بعدها قم بإدخال بيانات الطالب في الحقول المخصصة لها مثل رقم الامتحان ورقم الجلوس.

تأكد من صحة جميع البيانات.

بعدها اختار الدور الأول وحدد نتائج الثالث المتوسط.

ثم اضغط على زر الإستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة.

نتائج الامتحانات التمهيدية في العراق

بعد الانتهاء من أداء امتحانات نصف السنة الدراسية بدأت وزارة التربية العراقية في نشر درجات الطلاب في كل المواد الدراسية، وذلك بالنسبة لمرحلة السادس الابتدائي، حيث يحصل طلاب الصف الثالث المتوسط وكذلك السادس الاعدادي على النتائج الخاصة بهم في خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع نتائجنا الوزاري.