هنا .. “نتائجنا” موقع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 تفعيل رابط نتائج امتحانات نصف السنة في العراق

موقع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 وزارة التربية والتعليم بالعراق تقوم بتوفيره لجميع الطلبة والطالبات حتى تساعدهم على الوصول إلى النتيجة بكل سهولة ويسر، حيث يشعر الطلاب بالقلق منذ أن انتهوا من أداء هذه الامتحانات في نهاية شهر يناير الماضي، ولهذا صرحت الوزارة عن اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة ويستطيع الطلاب الحصول عليها من خلال البحث بالرقم الامتحاني عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة، وفيما يلي سنتعرف على موعد ظهور النتيجة و خطوات الاستعلام عنها.

موقع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

يساعد رابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 جميع الطلبة في مختلف محافظات العراق على الوصول إلى نتائجهم في جميع الدرجات بالتفصيل والنسبة المئوية في كل مادة بكل سهولة ويسر، وتقوم الوزارة برفع الدرجات على المواقع حتى يتمكن الطالب منه الوصول إلى نتيجته خلال لحظات قليلة عبر اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراق .

اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات الموجودة بالقائمة الرئيسية.

حدد الصف والفصل الدراسي.

سجل بيانات الطالب مثل اسمه ورقم الامتحاني والمحافظة التابع لها.

تأكد من صحة جميع البيانات التي قمت بكتابتها.

اضغط على زر الاستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة بالتفصيل وتستطيع تحميلها أو طباعتها.

موعد نتائج السادس الاعدادي الدور التمهيدي 2024

يتيح رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 خدمة الاستعلام عن النتيجة لجميع الطلاب حيث يستطيع كل طالب وطالبه بالعراق أن يصل إلى نتيجته بالدرجات، وذلك في خلال لحظات قليلة بمجرد الإعلان الرسمي عن الإعلان النتيجة عن طريق البحث عن درجاته على هذا الموقع الرسمي، الذي يعرض الدرجات في جميع المواد بالتفصيل كما أنه يوضح النسبة المئوية بكل مادة وإجمالي مجموعة درجات، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات.

موقع وزارة التربية العراقية

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بنشر جميع الأخبار الخاصة بالعملية التعليمية في كافة محافظات الجمهورية، ويتم الإعلان عن جدول الاختبارات الخاص بالطلاب لجميع المراحل التعليمية الابتدائيه والإعدادية والمتوسطة، وكذلك إمكانية الاستعلام عن النتائج عن طريق كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.