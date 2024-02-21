لو انت من القاهرة الكبرى يبقى تجهز ورقك حالا..موعد طرح شقق زهرة العاصمة 2024 وخطوات الحجز

موعد طرح شقق زهرة العاصمة من المواعيد الهامة التي ينتظرها جميع الموظفين العاملين في الدولة، وبالتحديد الموظفين المقرر أن ينتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإنشاء مدينة مخصصة لهؤلاء الموظفين في مدينة بظر أطلق عليها: زهرة العاصمة”، حيث قام وزير الإسكان برفقة رئيس جهاز مدينة بدر وعدد من المسؤولين بتفقد المشروع.

موعد طرح شقق زهرة العاصمة

جاري العمل في الوحدات السكنية لزهرة العاصمة لكي تكون جاهزة تمام لاستقبال الموظفين، مع توفير جميع المرافق والخدمات في مدينة بدر، حيث أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة سابقا، لكي يتم الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة مع الالتزام بجميع أعمال التنسيق والمساحات الخضراء، مع الحرص على وجود صيانة عند استلام الوحدات، وسوف تضم المرحلة الثانية 4704 وحدة سكنية في حين تضم المرحلة الثالثة 7080 وحدة، مع إنشاء أسواق تجارية ومراكز طبية ومدرسة تعليم أساسي ومخبز وحضانة وسوف تنتهي في مارس 2024.

المرحلة الأولى من زهرة العاصمة

يبدأ تسليم الموظفين في وحدات المرحلة الأولى خلال الأيام الحالية حيث تم تسليم إجمالي 6106 محضر استلام للمستحقين، وقد قام الوزير في الجولة التفقدية بالاطمئنان على الوضع في المرحلة الأولى والتأكد من وجود جميع المنشآت الخدمية، التي توفر جميع احتياجات السكان في مدينة بدر وقد تم التأكيد على ضرورة إزالة التعديات في المدينة، هذا وتم الانتهاء من المرافق التالية.