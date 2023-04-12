يعتبر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 هو الأكثر بحثًا بين آباء وأمهات التلاميذ والطلاب، حيث يسعون لمعرفة مواعيد الاختبارات قبيل اقتراب نهاية الفصل، لذا، نشرح جدول اختبارات الشهادة الإعدادية في هذا المقال، تابعونا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

نفذت وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات العمل على نشر جدول اختبارات الصف الثالث المتوسط للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، وهو على هذا النحو التالي

سوف يُجرى اختبار اللغة العربية والكمبيوتر يوم السبت الموافق 20 مايو 2023.

يحتوي يوم الأحد الموافق 21-5-2023 على امتحان مادتي الجبر والإحصاء، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية.

يوم الاثنين 22-5-2023 يتم تقديم اختبار الهندسة وكذلك اختبار اللغة الأجنبية الثانية.

في اليوم المقرر له، أي يوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023، ستجرى اختبارات لمادة العلوم واللغة الأجنبية الأولى.

في يوم الأربعاء الموافق 24-5-2023، سيتم إجراء اختبارات في اللغة الأجنبية وفي مادة التربية الفنية.

سيكون هناك اختبار لمادة الدراسات الاجتماعية في يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023.

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2023 سوف تتم في يوم السادس من مايو، وطلبت من جميع المديريات تحديد وقت مناسب لإجراء تلك الاختبارات خلال فترة تمتد من 6 إلى نهاية هذا الشهر.

حقيقة العمل على تغيير الموقع الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية

نفى السيد شادي زلطه، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام الماضية، من خلال توضيح الأسباب التي أشيعت عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية.

قام ذكر شادي زلطه بالعمل على التأكيد على أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي سوف تجري في اليوم السادس من مايو، وذلك استناداً إلى جدول أعلنت عنه وزارة التعليم والذي تم ذكره في الجملة السابقة، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تاريخ الامتحانات للصف الثالث الإعدادي بالإضافة إلى جدول الامتحانات، ونأمل لكم كل التوفيق والنجاح.