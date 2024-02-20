“فرصة متتعوضش”.. شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس .. رابط التقديم والشروط

شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس، يتطلع العديد من المواطنين إلى الحصول على معلومات حول شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس، للتعرف على المواعيد المحددة لحجز هذه الشقق المعلنة، فقد قررت وزارة التعمير فتح باب الحجز للمواطنين للحصول على شقق بنك الإسكان، وهذه الشقق تأتي مشطبة بالكامل، وتتميز بأسعار مدعمة من قبل الوزارة، وللتقديم على هذه الوحدات يجب على المواطنين تعبئة كراسة الشروط التي تقدمها الوزارة.

تفاصيل شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس

تم فتح باب الحجز في وحدات بنك الإسكان والتعمير اعتبارًا من الأحد الموافق 28 يناير للعام الحالي، وتستمر مدة التقديم على هذه الوحدات حتى 29 فبراير 2024، تلك المشاريع تمثل فرصًا استثمارية وسكنية فريدة في التجمع الخامس، مما يضيف للسوق العقاري مجموعة متنوعة من الخيارات للمستثمرين والباحثين عن سكن مميز:

تفاصيل كمبوند أكاسيا

يقع كمبوند أكاسيا في التجمع الخامس، بالتحديد في منطقة المستثمرين الشمالية أمام بوابة 6 الرحاب

يتميز الكمبوند بتوفير 711 وحدة سكنية بتصاميم متنوعة مثل “السندس – العلياء – الروضة”.

تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 156 متر مربع و310 متر مربع.

يتكون الكمبوند من عدة عمارات، حيث يتألف كل منها من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

تفاصيل كمبوند بالما

يقع كمبوند بالما في التجمع الخامس في القطعة 31 بمنطقة المستثمرين الشمالين، مقابل جامعة المستقبل على التسعين الشمالي.

يضم الكمبوند 95 فيلا فاخرة بمساحات أراضٍ تتراوح بين 337 و729 مترًا مربعًا، ومساحات بناء تتراوح بين 323 و383 مترًا مربعًا.

جميع الفيلات جاهزة للتسليم الفوري وتأتي بتشطيبات نصف تشطيب.

طريقة التقديم علي شقق الإسكان

يجب على الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

يتعين على المتقدم تسجيل الدخول إلى حسابه عبر الموقع باستخدام بيانات الدخول الخاصة به.

بعد تسجيل الدخول، يجب على المتقدم النقر على أيقونة التأكيد للمضي قدمًا في عملية الحجز والتقديم.

يظهر أمام المتقدم خيارات الحجز المتاحة، حيث يقوم بتحديد الوحدة المناسبة له.

يتعين على المتقدم قراءة وفهم تفاصيل الوحدة المختارة.

بعد اختيار الوحدة، يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة التأكيد للحجز.

يقوم المتقدم بطباعة الورقة الخاصة بعملية التقديم على شقة الإسكان الاجتماعي للحفاظ على نسخة واضحة ورسمية للتقديم.

شروط التقديم علي شقق وزارة الإسكان

للتقديم على شقق وزارة الإسكان، يتعين على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية ليكون مؤهلاً للتقديم.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

لا يسمح بتسجيل المتقدم على أكثر من وحدة سكنية، حيث يجب الالتزام بوحدة واحدة فقط.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم يتناسب مع الحد الذي حددهته هيئة التعمير والإسكان.

يتعين على المستفيد تقديم نموذج مستوفٍ وفقًا للمتطلبات المطلوبة، والتأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة.

يجب على المتقدم الالتزام بجميع بالمواعيد والتعليمات والإجراءات التي تحددها وزارة الإسكان.

في حالة وجود أي استفسار أو مشكلة، يفضل التواصل مع الجهات المختصة في وزارة الإسكان.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

يتساءل الكثيرون من المواطنين الراغبين في التقديم عن أسعار تلك الوحدات السكنية، حيث تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه للوحدة.