جهز ورقك علشان لو انت منهم هتاخد شقة..موعد طرح شقق بمقدم 30 ألف جنيه لهذه الفئات في المدن الجديدة

موعد طرح شقق بمقدم 30 ألف جنيه من المواعيد الهامة التي يترقبها المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، لما له من مميزات كثيرة وتسهيلات يستفيد بها كل طبقات المجتمع المصري، ضمن إطار مبادرة سكن لكل المصريين، وخلال الوقت الحالي يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان عن عدد جديد من الوحدات السكنية في 15 مدينة.

موعد طرح شقق بمقدم 30 ألف جنيه

من المنتظر الإعلان عن شقق لكل المصريين 5 أو ما يطلق عليه أحيانا الإعلان 18 من الإسكان الاجتماعي، والتي تتضمن عدة مدن مصرية في محافظات مختلفة على أن تكون مساحات الشقق تبدأ من 75 متر مربع تتكون من حجرتين أو مساحة 90 متر مربع تتكون من ثلاث حجرات كاملة التشطيب جاهزة على السكن مباشرة، وهذه الشقق متاحة فقط لمحدودي الدخل والعدد الإجمالي لشقق الإعلان القادم في كل المدن يبدأ من 80 وحدة حتى 100 وحدة، ولمن يرغب في حجز الوحدات القادمة دفع مبلغ 20 ألف جنيه جدية الحجز، والحصول على كراسة الشروط من أقرب مكتب بريد والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني.

شروط الحصول على شقق بمقدم 30 ألف جنيه

يتراوح مقدم التقديم في الإعلان القادم من شقق الإسكان الاجتماعي من 25 إلى 30 ألف جنيه، وهذه الشقق موجهة إلى محدودي الدخل فقط والذي يتم تحديدها بناء على إجمالي الدخل الشهري لكل فرد كما يلي.