المرتب هينزل ف الفيزا كمان ساعات..جدول صرف المرتبات لشهر فبراير 2024|| هل تصرف الزيادة الجديدة هذا الشهر

جدول صرف المرتبات لشهر فبراير في ظل ما تم تداوله عن موعد وجدول صرف المرتبات لشهر فبراير من قِبل العاملين في القطاعات العامة، صرحت وزارة المالية بما يوضح مواعيد صرف المرتبات وفقًا للزيادة المقررة مؤخرًا لكلًا من العاملين في مختلف الجهات الحكومية والتي يصل عددها لما يقارب 66 مؤسسة وهيئة حكومية.

جدول صرف المرتبات لشهر فبراير

تعمل الحكومة جاهدة لصرف مرتبات الشهر الجاري للموظفين العاملين بجميع القطاعات الحكومية نظرًا لغلاء المعيشة، وبناءً عليه يكون جدول صرف المرتبات لشهر فبراير كالتالي:

يتم صرف أول دفعة من المرتبات لشهر فبراير 2024 يوم الخميس والذي يوافق 22 فبراير.

وبعد الإجازة يستأنف صرف الدفعة الثانية من المرتبات يوم الأحد ما يوافق 25 فبراير.

يتم صرف الدفعة الثالثة من المرتبات يوم الاثنين ما يوافق 26 من شهر فبراير.

يتم صرف الدفعة الرابعة من المرتبات يوم الثلاثاء ما يوافق 27 من شهر فبراير.

يتم صرف الدفعة الخامسة من مرتبات فبراير يوم الأربعاء ما يوافق 28 من هذا الشهر.

موعد صرف الزيادة الجديدة

أعلن الرئيس السيسي عن زيادة الأجور للعاملين في الدولة لتصبح 6000 بحد أدنى وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 50%، وقد أوضح أنه سوف يتم تطبيقها في الشهر المقبل (مارس)، ولقد خصصت الدولة مبلغ 74 مليار جنيه ليغطي الزيادة الحاصلة في المرتبات.

وكان ذلك بالتوازي مع تطبيق زيادة بنسبة تصل لـ 15% من المعاشات، وعملت على تخصيص مبلغ قدره 5.5 مليار جنيه في رفع المعاشات الخاصة بمنحة تكافل وكرامة، والتي وقد صلت نسبة الزيادة إلى 15%، وتم تقدير المستفيدين منها ليبلغ عددهم لـ 13 مليون شخص.