“زيت وسكر زيادة!” اضافة الابناء علي بطاقة التموين لزيادة دعم السلع الغذائية + هـذا السن المطلوب لابنك

من أكثر ما يتم البحث عنه هو كيفية اضافة الابناء على البطاقات التموينية لا سيما أن هناك الكثير ممن يرغبون في معرفة كيفية ضم المواليد الجدد على البطاقة، حتى يصبح لديهم نصيب أكبر من السلع التموينية وفي الوقت ذاته يخشى الكثير من المواطنين أن تكون خطوات الإضافة صعبة وغير بسيطة، الأمر الذي دفعنا لضرورة وضع خطوات الإضافة وكذلك الأوراق المطلوبة لضم المواليد على البطاقات التموينية.

اضافة الابناء

في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الحياتية التي لا غنى عنها في يومنا العادي حيث إنها تمثل الأساس في المأكل، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة خطوات اضافة الابناء على البطاقات التموينية بهدف الحصول على كم أكبر من السلع، على أن تتلخص خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية فيما يلي:

أولاً يتم تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.

بعد ذلك يتم الضغط على إنشاء حساب.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على خيار الخدمات التموينية.

بعدها لا بد من اختيار خدمة إضافة أفراد أسرتي من القائمة المنسدلة أمامك.

ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم البطاقة التموينية الخاصة بك، بالإضافة إلى اسم الابن الراغب في إضافته رباعيا.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطفل والموجود في شهادة ميلاده.

ثم اختر ضم الأبناء من خيارات صلة القرابة.

بعدها اضغط على كلمة إضافة.

الأوراق المطلوبة لضم الأبناء على بطاقة التموين

يتساءل جميع المواطنين الراغبين في أن يكون لديهم فرصة ضم المواليد الجدد على البطاقة التموينية حول المستندات وكذلك الأوراق المطلوبة لنجاح عملية اضافة الابناء، على أن تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي

وجود رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأب الراغب في تسجيل المولود.

صورة من شهادة الميلاد للطفل المراد إضافته على البطاقة.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن لفئات معينة اضافة المواليد على بطاقة التموين بشروط حددتها الوزارة هذه الفئات هي:

أصحاب معاش تكافل وكرامة وهم أولى بالدعم.

أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

المقدم لهم معاش التضامن الاجتماعي.

كلاً من ابناء الشهداء والأسر البديلة.

يشترط أن تكون الأبناء المراد إضافتهم عمره فوق ال4 أعوام، المعاش لا يزيد عن 2500 جنيه ودخله الشهري إجمالاً لا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، وعدد أفراد الأسرة بحد أقصى 4 أفراد.