تردد قناة الشرق الجديد 2024 على كل الأقمار الصناعية

تعد قناة الشرق واحدة من القنوات الإخبارية التي يبحث عن ترددها الكثير لمتابعة كل الأخبار المصرية المحلية والعالمية، لذلك سنتعرف في هذا المقال على تردد قناة الشرق الإخبارية على كل الأقمار الصناعي 2024 وطريقة ضبط التردد على جهاز الريسيفر بالخطوات والكثير من المعلومات حول هذه القناة.

تردد قناة الشرق على كل الأقمار الصناعية

تتميز قناة الشرق بإنها من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك أو دفع رسوم على مدار اليوم، كما إنها تتميز بجودة الصورة والصوت الذي يجذب المشاهدين، سنوضح لكم في الفقرات التالية على تردد قناة الشرق على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات كذلك، تابعوا معنا النقاط التالية:

تردد الشرق علي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12360

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

دقة الجودة: SD.

تردد قناة الشرق علي العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الاستقطاب: أفقي.

دقة الجودة: SD.

تردد الشرق علي سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 10730.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

دقة الجودة: SD.

تردد الشرق علي بيرد سات

القمر الصناعي: هوت بيرد سات.

تردد القناة: 11747

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي.

دقة الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة الشرق