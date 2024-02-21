لو عايز تستثمر فلوسك صح شوف أعلى 5 شهادات في مصر 2024 وحوش فيها

أعلى 5 شهادات في مصر 2024 أمر يبحث عنه فئات كثيرة من المصريين في الوقت الحالي، حيث يعد إدخار الأموال في شهادات بنكية من الوسائل الذي يفضلها الكثير من الأشخاص لأنها تمثل الضمان بالنسبة لهم، كما تعطيهم فرصة سحب الأموال في المواقف التي تستدعي ذلك، هذا بجانب الحصول على عائد شهري بنسبة يحددها البنك وفقا لطبيعة كل شهادة، وفيما يلي سوف نتطرق معا إلى الشهادات البنكية التي تمنح نسب مرتفعة من العوائد.

أعلى 5 شهادات في مصر 2024

طرحت البنوك المصرية عدة منتجات مختلفة يوجد فروق طفيفة بينهم في تفاصيل كل شهادة، مثل مدة الشهادة أو نسبة العائد أو طريقة وموعد صرف الفوائد نتناولهم جميعا في السطور التالية.

شهادة بنك التنمية الصناعية.

أعلن بنك التنمية الصناعية عن شهادة بنسبة 30% تبدأ من 250 ألف جنيه، لمدة أقصاها 300 يوم ولا يتم سحب العائد إلا في نهاية المدة، ويحسب العائد من نفس يوم وضع الشهادة.

شهادة طلعت حرب بنك مصر.

قدم بنك مصر شهادة طلعب حرب تبدأ من ألف جنيه ثم مضاعفاتها، وتستمر لمدة سنة ونسبة العائد 27% سنويا أو 23.5% شهريا.

شهادة بريميوم البنك التجاري الدولي CIB

قدم CIB شهادة إدخارية لمدة ثلاث سنوات تمنح عائد نسبته 22% يصرف شهريا على أن يكون الحد الأدنى للشهادة 5 مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية البنك الأهلي الكويتي.

تعد شهادة البنك الأهلي الكويتي أعلى الشهادات لأنها تمنح عائد 75% وتستمر لمدة ثلاث سنوات، ويمكن فتح الشهادة من 1000 جنيه لكن العائد يصرف في نهاية المدة.

شهادات البنك الأهلى وبنك مصر

طرح كل من البنك الأهلي وبنك مصر شهادة استثمار مع الأيام الأولى لشهر يناير 2024، حازت على إعجاب الكثير وقدم عدد كبير من المواطنين في مصر بوضع أموالهم في تلك الشهادات الادخارية، والحد الأدنى لتلك الشهادات 1000 جنيه ويمكن مضاعفتها بأي مبلغ، على أن تستمر لمدة عام كامل وتختلف نسبة العائد وفقا لكيفية صرف الفوائد كما يلي.