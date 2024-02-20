اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ما يشغل بال المواطنون في العراق بالوقت الحالي، حيث من ناحية يبحث المواطنون عن موقع الرعاية الاجتماعية من أجل بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، ومن ناحية أخرى يبحث آخرون عن الموقع من أجل التقديم على الرعاية الاجتماعية، حيث الحصول على مبلغ شهري بقيمة 450 ألف دينار عراقي، ونوضح لكم عبر “البديل” آخر أعبار الرعاية في العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تقدم الحكومة العراقية مبلغ دعم شهري من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، ويتم الإعلان عن المشمولين في هذا البرنامج من فترة إلى أخرى، وذلك بعد دراسة طلبات المتقدمين والتأكيد على استحقاقهم، والبحث قائم عن الوجبة الأخيرة والتي من المفترض أن تكون السابعة الجديدة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي جديد عن موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية.

ولكن قيل أن الإعلان يتوقف على اعتماد الميزانية الجديدة، ولكن حتى الآن لا يوجد وقت رسمي على إطلاق هذه الوجبة، علمًا بأن الأسماء الموجودة للرعاية الاجتماعية بالعراق الآن هي الوجبة السادسة، حيث تحديدًا ملحق الوجبة السادسة، والكشوفات الجديدة بالوجبة السابعة لم تُعلن بعد.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ثمة شروط يجب أن تتوافر بالمتقدم للحصول على راتب الإعانة الاجتماعية والتي أهمها أن يكون المواطن عراقي ولا يمتلك دخل شهري لأسرته، وبمجرد إتاحة الوجبة الجديدة، يكون الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2024.

للرعاية الاجتماعية 2024. اختر البحث في نظام الحماية الاجتماعية.

أدخل رقم البطاقة ثم انقر على بحث.

بينما الكشوفات بالوجبة الجديدة تكون pdf حيث كل محافظة على حدى وتُرفع الكشوفات عبر منصة مظلتي أيضًا.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

التسجيل للحصول على مبلغ 450 ألف دينار عراقي “إعانة الحماية الاجتماعية” هو دعم شهري ينزل للأفراد، وينبغي توافر الاستحقاق بهم ليتم قبولهم في البرنامج، وتأتي شروط الحصول على راتب الرعاية على النحو التالي: