شوف اسمك من هنا.. تحميل pdf قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

ما هي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، هذا هو ما يبحث عنه المواطنيين داخل دولة العراق، حيث ينتظرون بشدة إعلان وزارة العمل عن الأسماء التي تم قبولها للحصول على الدعم والذين يستوفون الشروط التي طرحتها الوزارة من قبل، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقدم هذا الدعم للمواطنين غير القادرين والأكثر فقرًا والسيدات الأرامل والمطلقات لمساعدتهم على تجاوز الظروف الإقتصادية الصعبة وعيش حياة كريمة، وإليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل الهامة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

قامت وزارة العمل بإطلاق رابط رسمي تابع للوزارة للتيسير على المواطنين الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وذلك لتجنب الازدحام في الهيئات الحكومية ومنع عناء المواطنين في الحصول على الكشوفات، ومن هنا يمكن لكل مواطن الدخول على الرابط للبحث عن اسم المستفيد من الدعم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية .

اختيار خانة “خدمة الرعاية الاجتماعية”.

قم بتحديد رقم الوجبة.

قم بتحديد المقاطعة المرتبطة.

انقر على تنزيل.

انتظر لفترة قصيرة حتى يتم التحميل ثم ابدأ بالبحث عن الاسم المطلوب.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية بالعراق

أعلنت وزارة العمل بالعراق عن استقبالها لعدد كبير من المواطنين الذين يريدون الحصول على الدعم؛ إلا أنها وضعت بعض الشروط للمستحقين لهذا الدعم، وهذه الشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن الـ 18 عام عام وألا يزيد عن الـ 60 عام.

يجب أن لا يقل عمر السيدات عن الـ 15 عام وألا يزيد عن الـ 55 عام.

على المتقدم أن يكون دائم الإقامة في العراق.

عدم وجود راتب ثابت، أو وجود أصول وعقارات خاصة بالمتقدم.

موعد إعلان أسماء الوجبة الأخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن تلك الأسماء عبر البوابة الإلكترونية “مظلتي”.