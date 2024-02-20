استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد تابع جميع البرامج الوثائقية مجانا على مدار اليوم

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الوثائقية على القمر نايل سات، وتختلف القناة شهرة كبيرة ومكانة متميزة عند كل الراغبين في للإطلاع على الحياة البرية، وحبي الاستمتاع بما يحدث في الحدائق والغابات والأنهار والمحيطات، وقد بحث الكثير من أولئك عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تجد الكثير من الجماهير في كل الدول كما أن الجمهور لا يقتصر على الكبار فقط، بل نجد الكثير من الأطفال والشباب لأنها قناة ممتعة وشيقة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات منذ عدة سنوات مجانا تماما، وتم حدثت الإدارة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 مع نهاية العام الماضي، لتوفير جودة عالية وبالتالي تكون تجربة المشاهدة جيدة.

تردد النايل سات بجودة HD.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد العرب سات 2024.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد آخر نايل سات بجودة SD.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 2750p.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

يرجع تاريخ قناة ناشيونال جيوغرافيك العالمية إلى عشرات السنوات، حيث تم تأسيس أول نسخة من القناة في عام 2001 من الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تنطق باللغة الإنجليزية، أما عن النسخة الغربية للقناة انطلقت من دولة الإمارات ومقرها الرئيسي أبوظبي في عام 2009، لتكون هي المرجع الوثائقي للجمهور العربي لأنها تنطق بالعربية، حيث تقدم البرامج مترجمة إلى اللغة العربية التي تصور في الطبيعة عن الحيوانات والزواحف وغيرها، وقد أصبحت القناة من أفضل القنوات على النايل سات منذ انطلاقها.