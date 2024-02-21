رابط موقع التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر عبر inscription aadl dz 2024 لوحدات 75 و 90 م

سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عن قرب افتتاح عدل 3 كـ سكن للمواطنين والمواطنات بالجزائر، حيث وضح معاليه أنه سيتم فتح التسجيل في بداية عام 2024، ومع مرور شهر يناير وشهر فبراير ولم يُفتح التسجيل بعد، نجد الكثيرون يتساءلون عن موعد فتح موقع التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك للتسجيل على عدل 3 وتفاصيل المشروع، ونوضح لكم بمقال اليوم كل المعلومات حول سكنات عدل.

موقع التسجيل في سكنات عدل 3

يتم التسجيل في سكنات عدل عبر وكالة عدل على شبكة الإنترنت، ويتم فتح التسجيل وعلى الراغبين إدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم، وإلى الوقت الحالي الموقع غير مُفعل للتسجيل أمام المتقدمين، ولكن بناء على تصريحات معالي رئيس الجمهورية فإنه سيتم الفتح للموقع ببداية عام 2024 لتوفير سكنات عدل 3 للمواطنين، وبعد فتح الموقع سيكون التسجيل وفقًا لخطوات كالتالي:

الدخول إلى وكالة عدل الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. ستجد مشروع سكنات عدل 3 متاح لك للتسجيل وتعبئة الاستمارة.

ابدأ في إضافة البيانات الشخصية الخاصة بك، والتي منها المهنة والولاية التي تعمل بها وأجرك ورقم الضمان الاجتماعي وكل البيانات الخاصة بك.

شروط الاستفادة من عدل 3

دخل الزوج والزوجة ما بين 24 ألف دينار و6 مرات أدنى الأجر الوطني والذي هو 120 ألف دينار بالشهر.

لا يمتلك المتقدم هو أو زوجته أي مليكة لأرض أو قطعة أرض غرضها السكن.

عدم الاستفادة من أي مساعدات من الدولة فيما يخص البناء أو الوحدات السكنية.

وحدات سكنية عدل 3

وضحنا لكم رابط موقع التسجيل في سكنات عدل 3، بحيث تقوم بالتسجيل بمجرد فتح التسجيل فورًا، وبالنسبة للوحدات فهي بمساحات مختلفة، حيث كما يلي:

مساحة 75 متر حيث ثلاث غرف.

مساحة 90 متر حيث اربع غرف.

علمًا بأن الدفع يتم على أكثر من دفعة، حيث تأكيد الشراء فاستلام المفاتيح ثم إمضاء العقد، لذا ترقبوا التسجيل قريبًا.