من هُنـــا .. لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصه مظلتي شغاله الان

نوهت وزارة العمل والشؤون العراقية أن هناك مواطنين عديدة تريد معرفة كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حتى يتعرفوا على مدى استحقاقهم لتلقي الدعم، لهذا السبب قد بينت أنه يمكن التعرف على قوائم المشمولين بالبرنامج، وهذا من خلال إرفاقها رابط إلكتروني يتم بواسطته التعرف على تلك الأسماء بمنتهى السهولة واليسر، حيث إنه عن طريق منصة مظلتي يمكن للأشخاص أن يقوموا بتحميل قوائم وكشوفات المشمولين في هذا البرنامج.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل العراقية أن هناك رابط إلكتروني يمكن بواسطته أن يستعلم المواطنين بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، فقط يلزم الدخول على منصة مظلتي من هنا لكي يتم التعرف على جميع الأسماء المقبولة في البرنامج، وتجدر الإشارة بأن هناك سلسلة من المعايير اللازمة لكي يحصل المواطن بالعراق على هذا الدعم، وتلك الشروط تم تحديدها من جانب وزارة العمل العراقية لمنح الدعم لمن يستحقه.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية

هناك شروط وضوابط لازمة يلزم تواجدها في كل المواطنين العراقيين الراغبون في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية العراقية المتوفر من جانب وزارة العمل العراقية منها: