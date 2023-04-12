البحث الحالي يركز بشدة على مسابقة طائر السعيدة 2023، إذ أصبحت هذه المسابقة من الأحداث الرئيسية في اليمن وبلدان العالم العربي، حيث توفِّر مجموعات نقدية يومية مهمّة للكثير من المشاركين، تعمل مايا العبسي على اختصاص كثير من وقتها لخدمة الجمهور في شارعهم، وتنظم البرنامج إلى عدة فقرات لتطرح أسئلة على جميع المشاركين بهدف إدخال الفرح في قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك، تتميز مسابقة “طائر السعيدة” بالأمانة والصدق، وهو أثبتته استمرارية عرض البرنامج للعام الخامس على التوالي دون توقف في ظل جميع الظروف، تمكن برنامج “طائر السعيدة” من تحقيق نجاح كبير وأصبح محبوبًا من قِبل الملايين، نقدم لكم أجابة السؤال 21 مسابقة طائر السعيدة 2023 ورابط الاشتراك في المسابقة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسابقة طائر السعيدة 2023

يمكن الانضمام عبر الإنترنت في خطوات سهلة وبسيطة للأفراد داخل اليمن أو خارجه، حيث يجب اتباع الخطوات المحددة بدقة.

اضغط أولًا على رابط مسابقة طائر السعادة. يحتوي السؤال الموجود في الحلقة على ثلاثة خيارات للاختيار منها، يرجى الاطلاع عليه ومن ثم اختيار الخيار الصحيح. إدخال الاسم الخاص بك رباعي وصحيح. رقم الهاتف. المحافظة. الضغط على اشتراك.

أجابة السؤال 21 مسابقة طائر السعيدة 2023 ورابط الاشتراك في المسابقة

من الشاعر القائل(أيا وطني جعلت هواك دينا ،،، وعشت على شعائره أمينا)؟

سلطان الصريمي.

مطهر علي الارياني.

محمود الحاج.

الإجابة الصحيحة هي الشاعر مظهر علي الأرياني.

طائر السعيدة سؤال حلقة اليوم 21 رمضان

سيتم الإعلان اليوم خلال ساعات قليلة عن سؤال جديد في حلقة طائر السعيدة، وستُكشف عن أسماء الفائزين. تصل قيمة الجائزة في المسابقة إلى حوالي 2000 ريال يمني، وستتمكَّنون من معرفة أسماء الفائزين من خلال مشاهدتكم لقناة السعيدة اليمنية، وذلك باتباع ترددها المحدَّد.