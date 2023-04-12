PDF.. الكشف عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة ال9 من خلال موقع وزارة العمل

كثر البحث في الفترة الأخيرة من قبل المتقدمين لمعرفة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق بعد أن صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إمكانية الاستعلام عن الأسماء من قبل منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وبالتالي تهتم الحكومة في الفترة الأخيرة بأصحاب الدخل المحدود والمعدوم لمساندتهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم كله، وقام أكثر من 300 ألف شخص تقديم طلب للحصول على الوجبة الإجتماعية الأخيرة لهذا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بأسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق من خلال الموقع الرسمي.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعيةالعراق

يمكنكم الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم وتتمثل في الآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الإنترنت. الضغط على تقديم منصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق. تحدد الرعاية الاجتماعية ثم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية. كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. اضغط على استعلام عن أسماء المشمولين الجدد. في خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك أسماء المشمولين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق. سوف يتم الإعلان عن أسماء المشمولين من خلال موقع منصة مظلتي التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية العراق.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية للموافقة على جميع المتقدمين وتتضمن الآتي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن يكون مسجل قبل ذلك في الشؤون الإجتماعية.

عدم امتلاك الشخص المتقدم أي أملاك نهائيا أو تأمين صحي أو اجتماعي.

عمر المتقدم لا يتعدى 18 عاما ولا يقل عن 60 عاماً

يشترط أن يكون عدد أفراد الأسرة لا تقل عن أربعة أفراد.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

قامت الحكومة العراقية بعمل مبادرة لأصحاب الدخل المعدوم والمنخفض وقد حددت بعض الشروط المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين بدولة العراق خاصة الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض والعائلات التي لا يوجد لها معيل أو الأسرة التي يوجد في أحد أفرادها إعاقة جسدية أو عقلية، ويتم مراجعة جميع الطلبات ويتم الموافقة لمن يستوفون الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.