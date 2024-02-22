مليوووون مبروك .. الان ظهرت نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع وزارة التربية جميع محافظات العراق 

نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024، الترم الأول، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك عقب الإعتماد الرسمى من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي ، للإعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة الثالثة للفصل الدراسي الأول من العام 2024 إلى معرفة نتائجهم ، حيث تحظى هذه النتائج بأهمية كبيرة عند الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط، وذلك نظرًا لأن النتائج تعد نقطة تحول رئيسية في مسيرتهم التعليمية، حيث تمثل الانتقال من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية .

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق الترم الاول 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية انه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية، نتائجنا، ويتعين عليهم استخدام أرقام جلوسهم وأسمائهم للعام الدراسي 2024 للوصول إلى صفحة نتائجهم. يتم تحديث الموقع بانتظام ليتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على المعلومات الأحدث بمجرد توفرها، ومن خلال هذا الموقع، يمكن للطلاب والطالبات البحث عن نتائجهم في جميع محافظات العراق. يتم توفير معلومات شاملة وسهلة الوصول للاستفسار عن النتائج الدراسية ومعرفة العلامات المحصل عليها في مختلف المواد الدراسية،و يتمكن الطلاب والطالبات من تجاوز حاجة البحث عن النتائج عبر محركات البحث مثل “جوجل”، وبالتالي توفير الوقت والجهد، يعد هذا الموقع وسيلة سهلة وموثوقة للحصول على النتائج الدراسية التي تكون مؤثرة في مستقبل الطلاب والطالبات وتساهم في تحقيق أهدافهم التعليمية.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية اد “نتائجنا”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه.

إختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر عرض النتيجة لتحميلها بتنسيق PDF.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024 الترم الاول برقم الهوية، ليتوجه الان جميع طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط بالبحث عن نتائجهم بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والاطلاع على نتائجهم بسهولة.