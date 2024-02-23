وظائف حكومية جديدة في 15 محافظة كافة التخصصات مطلوبة بمرتبات معقولة وحوافز.. هي دي فرصتك

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن مسابقات وظائف حكومية جديدة خلال شهر يناير 2024 في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف، حيث تشهد الساعات القليلة القادمة أخبارا جديدة بالنسبة لآلاف الخريجين وجميع المؤهلات الدراسية، حيث تتأهب الحكومة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بنصوص مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بالإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية والإشراف عليها، نتعرف على المزيد من التفاصيل فى هذا المقال.

أهم التفاصيل عن وظائف حكومية جديدة

أهم التفاصيل والمعلومات حول الوظائف الحكومية الجديدة التي يتأهب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عنها خلال الساعات المقبلة وهى فيما يلي:

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاستعداد لطرح مسابقة جديدة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث في شهر يناير 2024 لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال مسابقة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

مسابقة وظائف الاوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظيفة 1000 عامل و1000 إمام في آخر يناير 2024 ولقد تم رفع سن المتقدم عند الإعلان إلى 40 عامًا للأئمة والعمال، و السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والاولوية بالكفاءة.

وظائف وزارة البيئة

تطلب وزارة البيئة شغل 24 وظيفة باحث بيئي.

وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

تحتاج الهيئة لشغل 100 وظيفة سائق و70 وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

موعد وظائف حكومية جديدة لشهر فبراير

ولقد صدر بيان صحفي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فسوف يتم الإعلان عن مسابقات وظائف حكومية جديدة، خلال الساعات المقبلة بعد منتصف شهر فبراير الجاري 2024.