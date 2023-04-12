جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 رسميا بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم

جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023، تم الإعلان مؤخرا عن جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 في كافة المحافظات بعد اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في شهر مايو المقبل وتنتهي في نفس الشهر، وعليه يستعد الطلاب لخوض الامتحانات من خلال الاكثار من ساعات المذاكرة والمراجعة، علما بأن اجمالي المجموع النهائي للإعدادية 280 درجة.

جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023

وخلال الساعات الماضية تم الإعلان عن جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة السويس من قبل مديرية التربية والتعليم، لتبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي من يوم الخميس الموافق 18 من شهر مايو المقبل، وجاء الجدول كما يلي:

الخميس 18 مايو :اللغة العربية والإملاء(عشرون دقيقة) والخط فترة إلى مدتها ساعتين ونصف، والفترة الثانية التربية والدينية مدتها ساعة ونصف أيضاً.

السبت 20 مايو: الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين

الأحد 21 مايو: اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتين

الإثنين 22 مايو: مادة الجبر فترة أولى مدتها ساعتين، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة.

الثلاثاء 23 مايو: مادة الهندسة ولجنتها ساعتين ثم التربية الفنية لمدة ساعتين

الأربعاء 24 مايو : مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين

جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي 2023

هذا وقد أوضحت مديرية التربية والتعليم أن امتحان مادة المستوى الرفيع لطلاب الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة سوف تجري يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري للغة الأجنبية الأولى والخميس 27 ديسمبر للغة الأجنبية الثانية.