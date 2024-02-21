“شغلانة ممتازة ومرتبات حلوة”.. هذه وظائف خالية اليوم من وزارة العمل كافة التخصصات للشباب والبنات في 15 محافظة

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية اليوم، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فرص وظائف خالية في مجموعة من شركات القطاع الخاص، والتي تم الإعلان عنها بالفعل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما أعلنت وزارة العمل عن العديد من الوظائف الخالية، براتب مجزي، وأيضا قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالإعلان عن حاجتها لموظفين، وسنعرض لكم جميع الوظائف الخالية من خلال هذا المقال.

وظائف خالية اليوم في وزارة الاسكان والمرافق

أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن مجموعة وظائف خالية اليوم، على أن يبدأ التقديم فيها بداية من 18 فبراير وحتى 18 مارس،وتتمثل هذه الوظائف في الآتي:

رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية قناة السويس.

مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية.

وظائف خالية اليوم لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر مجموعة وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، في إحدى الشركات التي تحرص على مساعدة ذوي الهمم، وبمميزات تتناسب مع حالتهم، وتتمثل هذه الوظائف في الآتي

محاسب فواتير. خدمة عملاء. محصل. مسؤول أقساط. مسؤول مبيعات داخلية

وظائف وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية اليوم، للقضاء على نسبة البطالة، وتتمثل هذه الوظائف كالآتي:

وظائف خالية لمخازن.

وظائف مندوب تسليم.

وظائف سيلز منزلي.

وظائف سيلز أجهزة.

شروط التقديم في الوظائف الخالية

حددت هذه الجهات عدة شروط يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل مصر.

يجب أن يتفرغ لهذه الوظيفة تفرغ تام.

يتم قبول جميع المؤهلات.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

لكل من يرغب في شغل وظيفة من هذه الوظائف، عليه أن يقوم بملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة، وتقديمها للجهة الخاصة التي يريد العمل بها خلال مواعيد العمل الرسمية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف خالية اليوم

هناك عدة مستندات مطلوبة للالتحاق بالوظائف الخالية المعلن عنها، ويجب إرفاق هذه المستندات مع إستمارة التقديم.