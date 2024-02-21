“فرصة جتلك لحد عندك” التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة واحصل علي 1000 جنيه من الوزارة

يرغب عدد كبير من المواطنين التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، التي أعلنت عنها وزارة العمل، والتي قررت فيها منح المواطنين منحة بمقدار 1000 جنيه، كنوع من أنواع المساعدة للأفراد الغير قادرين، والذين ليس لديهم دخل شهري ثابت، وذلك لتسهيل ظروف الحياة القاسية عليهم، ويمكن الحصول على هذه المنحة من خلال التسجيل في الرابط التي طرحته الوزارة، وكذلك توفير عدة مستندات للتقديم، وهذا ما نوضحه لكم خلال سطور هذا المقال.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

للتقديم في منحة العمالة الغير منتظمة يحب تجهيز عدة مستندات منها الآتي:

مستند يثبت حالة ومهنة المتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

وثيقة تثبت عنوان المسكن.

فاتورة غاز، وكهرباء، و مياه.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تقوم وزارة القوي العاملة بتقديم المساعدات المادية للأسر محدودة الدخل ، وللأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ربطت التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة بمجموعة شروط يجب أن تتوافر ليتم صرفها، هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم داخل مصر بصفة دائمة.

يجب ألا يمتلك المتقدم أملاك باهظة الثمن.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام، وألا يقل عن 20 عام.

يجب ألا يكون للمتقدم تأمين إجتماعي.

يجب ألا يعمل المتقدم في أحد الوظائف الحكومية.

يجب ألا يكون المتقدم مسجون، أو لديه أحكام قضائية، أو على ذمة قضية.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تسعى وزارة القوى العاملة إلى رفع مستوى المعيشة لدى الأسر الفقيرة لتخفيف عبء الحياة عليهم في ظل الظروف السيئة، ولذلك قامت الوزارة بالإعلان عن رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة، ويمكن التسجيل فيه عن طريق اتباع الخطوات الآتية: