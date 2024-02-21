رامز قفل اللعبة .. تسريبات عن أسماء ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

ينتظر المسلمين من مختلف الدول العربية قدوم شهر رمضان الكريم للتقرب من الله بالعبادات والطاعات وتجديد النفوس، ومن العادات واليومية عند المسلمين وقت الإفطار هي مشاهدة برنامج رامز جلال الذي يعد من البرامج الفكاهية التي تحظى بشعبية كبيرة ويحقق مشاهدات عالية خلال الشهر المبارك، وبعد أن تم الإعلان عن اسم البرنامج الجديد لعام 2024 فإن الجميع يتطلع إلى معرفة ضحايا البرنامج هذا العام.

ضحايا رامز جلال 2024

لم يتم الإعلان رسميًا عن ضحايا برنامج رامز جلال الجديد 2024 أو عن محتوى البرنامج، ولكن يوجد بعض التسريبات بشأن الشخصيات التي من المتوقع أن تضمها قائمة ضيوف برنامج رامز جلال هذا الموسم، ومن الأسماء التي تضمنتها التسريبات ما يلي:

حنان مطاوع.

محمود العسيلي.

غادة إبراهيم.

أحمد عبد القادر.

نور الدين.

عمرو يوسف.

رضا عبد العال.

إمام عاشور.

فكرة برنامج رامز رمضان 2024

تم الإعلان منذ فترة ليست بكبيرة عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان الكريم 2024 وهو (رامز قفل اللعبة) ومنذ ذلك الوقت وازداد حماس الجمهور حول فكرة ومحتوى البرنامج، كما أن اسم البرنامج الجديد قد أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد كثر التساؤل عما قد يدل عليه الاسم، فهل يعني أن رامز جلال ينوي اختتام مسيرة المقالب بعد أن استهلك جميع الأفكار؛ أم أن الاسم سيفتح باب جديد أمام مقالب أخرى ستفاجئ المشاهدين، كل هذه التساؤلات يتم طرحها باستمرار من قبل الجمهور الذي ينتظر الإعلان الرسمي لمعرفة ما يخبئه لهم البرنامج.

تردد قناة MBC مصر الناقل الحصري لبرنامج رامز جلال

يتم عرض برنامج رامز جلال كل عام على قناة امبسي مصر بعد أذان المغرب مباشرة، ويمكنكم متابعة البرنامج على القناة من خلال التردد التالي: