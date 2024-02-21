كيف اطلع نتيجتي عبر نظام نور بدون رقم سري يقوم نظام نور بتحفيز الطلاب بالبحث عن المعلومات الدراسية، والمناهج بشكل تحفيزي بالإضافة إلى تمكينهم من التعرف على موعد الاختبارات ثم الاطلاع على النتائج بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات ثم ستتمكن من معرفة الخدمات التعليمية التي تريدها في أسرع وقت، وأقل مجهود.

كيف اطلع نتيجتي عبر نظام نور بدون رقم سري

حددت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور شهادة الطلاب ليكون في يوم السادس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق يوم الخميس في حال لم يتمكن الطلاب من التسجيل على المنصة، والتعرف على النتائج يمكنهم الذهاب إلى المدرسة الخاصة بهم بالرقم السري ثم التعرف على النتائج بشكل سهل مباشر.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب

تستطيع الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى موقع المنصة الرسمي ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح بعدها اضغط على كلمة عرض النتائج لترى جميع المواد الدراسية بشكل مفصل كما يمكنك معرفة العديد من الخدمات التعليمية الأخرى من خلال هذه المنصة لهذا تعتبر منصة نور واحدة من أهم المنصات التعليمية داخل المملكة السعودية، وخارجها نظراً لما تضمه من مجموعة كبيرة من الخصائص.

لماذا سميت منصة نور بهذا الاسم

اختارت الوزارة هذا الاسم بعد عمل مناقشات، واستطلاعات رأي كثيرة لأخذ أعلى نسبة تصويت تم اختيار اسم نور من خلال العاملين، والأشخاص داخل الوزارة حتى يتم الوصول إلى أقصى استفادة، وقبول من الكل.

هل يستطيع الطلاب التسجيل في نظام نور

نعم يمكن لجميع الطلاب التسجيل في هذا النظام بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع، وتحديد كلمة تسجيل طالب جديد ثم كتابة كل البيانات المطلوبة.