حلقة Kurulus Osman 149.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 مترجمة للعربية وجميع القنوات الناقله

تزامنا مع قرب الحلقة 149، ارتفعت معدلات البحث عبر المنصات الرسمية من قبل عشاق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149، حيث أن الآن تعرض حلقات المسلسل التاريخي التركي الشهير قيامة عثمان مدبلجة على تردد العديد من القنوات الفضائية التي حظيت على قاعدة جماهيرية هائلة، لذلك سنتعرض إليكم تفاصيل موعد وأحداث الحلقة الجديدة 149.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

ساعات قليلة ويعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 على الموعد المحدد من كل أسبوع، حيث إنه يتم عرض المسلسل مترجمة باللغة العربية على هذه من القنوات الفضائية التي تتميز بجودتها العالية، لمعرفة الأحداث الشيقة التي تتم بعد أن تم انفصال غونجا عن كاست في نهاية الحلقة 148، تستأهل الحلقة 149 بانتقام تاج الدين ينويان من مؤسس الدولة العثمانية عثمان قيامه، بالإضافة إلى كشف سر التشحيم وأحداث أخرى.

موعد بث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

بعد إعلان كواليس الحلقة 149 تصاعدت معدلات البحث عن موعد الحلقة الجديدة، حيث إن هذا المسلسل يتم عرضه كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وبناء على ذلك يتم عرض الحلقة 149 غدا يوم الأربعاء الموافق 21 من يناير 2024 على تردد القناة الفضائية التركية ATV، وتعرض أعاده الحلقة مساء يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

يتم بث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 على القنوات الفضائية، حيث يتم عرض المسلسل على قناة ATV مساء يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية، والتي سوف نقوم بعرض ترددها على موقعنا:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة ATV التركية الجديد

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة ATV التركية على ترك سات