هــام لكل مستفيد.. تغيير رقم الجوال ببرنامج ريف في 5 خطوات

أعلنت برنامج ريف في المملكة العربية السعودية عن خدمة تغيير رقم الجوال 1445 وذلك بخطوات بسيطة وبشكل إلكتروني، وذلك ردًا على أحدى الأسئلة التي وردت من أحدى المستفيدين من البرنامج ورد فيه “كيف أعدل رقم الجوال في برنامج ريف؟” لمعرفة طريقة تعديل أو تغيير الرقم تابعوا الفقرات التالية.

كيفية تغيير رقم الجوال ببرنامج ريف 1445

يمكن الآن تغيير رقم الجوال ببرنامج ريف بخطوات بسيطة جدًا من خلال الموقع الرسمي في أي وقت بدون الذهاب إلى الجهة الحكومية أو تضييع الوقت، وذلك بالخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على منصة ريف المتاحة على شبكة الإنترنت. ثم ندخل على خدمات. ومنها ندخل على خدمة تغيير رقم الجوال. ونقوم بتغيير وتعديل البيانات المطلوب تعديلها. وأخيرًا نضغط على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

فقد حدد البرنامج عدد من الشروط حتى يتمكن المواطن السعودي من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، وذلك كالتالي:

أول هذه الشروط يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة التنقل.

كما يجب أن يكون ممارس لأحدى المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج.

يجب كذلك ألا يكون لديه أي وظيفة في القطاع العام او الخاص.

أيضًا يكون من سكان المناطق الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يقل عمل المتقدم عن 21 عام.

ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 ريال سعودي.

كما يجب ألا يزيد مجموع أعداد برامج الدعم المستفيد منها عن 3 برامج.

وألا يزيد إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54 ألف ريال سعودي لكل البرامج.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

من الممكن الآن القيام بتسجيل حساب على برنامج دعم ريف 1445 بشكل إلكتروني سريع وبسيط لا يحتاج إلى وقت أو جهد، وذلك بالخطوات التالية: