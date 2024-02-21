ياتري هيقطع قبل المغرب ولا بعد .. مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان .. خبر منتظر والإجابة عندنا

يمكنك معرفة مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان، وأفادت المصادر بأن أي تعديل في جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء سيتم من خلال قرارات مجلس الوزراء فقط، مع التأكيد على أن انتهاء خطة التخفيف مترتب عن توفير إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

هل يتم تعديل جدول تخفيف الأحمال في رمضان

وفقًا لمصادر داخلية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تم نفي أي تغييرات في جدول تخفيف الأحمال الذي وضعه مجلس الوزراء لشهر رمضان المبارك كما لم ترد أي تعليمات بتقليل فترة انقطاع الكهرباء من ساعتين إلى ساعة، وأكدت المصادر أن مركز التحكم القومي لم يصدر أي تعليمات لشركات الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بخصوص أية تعديلات على جدول تخفيف الأحمال، يُطبق الجدول الحالي من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، ويتألف من ثلاث مراحل: الأولى تبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، الثانية من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، والثالثة من الثالثة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان

وأوضحت المصادر أن الخطة المقترحة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ستنفذ بالكامل قبل ساعات الإفطار، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية بسلام وصلاة التراويح بانسيابية وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن مصر تعتمد على مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات الكهربائية، وتعمل جاهدة على تحقيق خطة تخفيف الأحمال،حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود البترولي.

خطوات الكهرباء لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على اتخاذ خطوات لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي وضمان استدامة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقرار التام للتيار، كما دعت الشركة المواطنين إلى تقديم جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة واتباع الإجراءات الصحيحة لتشغيل الأجهزة المنزلية وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر استمرار خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء حتى الآن، مشددة على التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الحكومة بخصوص تخفيف الأحمال.

أسباب وجود مناطق لا تخضع لخطة تخفيف الأحمال

أشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى وجود بعض المناطق التي لا تتبع خطة تخفيف الأحمال، حيث أوضحت أن هذه المناطق تبقى متصلة بشبكة الكهرباء نظراً لاحتوائها على منشآت حيوية لا يمكن قطع التيار عنها.

قطع الكهرباء

قطع الكهرباء في مصر قد يحدث نتيجة لعدة أسباب، منها مشكلات في شبكة الكهرباء أو زيادة في الاستهلاك، لتقليل تأثير قطع الكهرباء، يمكن اتباع النصائح التالية.