لو عايز تعرف هتزيد كام من اول قبض هذا الشهر.. زيادة المعاشات الجديدة 2024 لموظفي القطاع العام والخاص .. شوف هتاخد كام

زيادة المعاشات الجديدة 2024، تصدّرت قيمة المعاشات بعد الزيادة في عام 2024 اهتمام محركات البحث الاجتماعي في الساعات الأخيرة، تم الإعلان عن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه من قبل الرئيس السيسي، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار، من المقرر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بين 1000 و1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، سيتم أيضًا تقديم علاوة دورية مبكرة لموظفي الدولة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، ونسبة 15% لغيرهم، بالإضافة إلى زيادة معاشات المستحقين بنسبة 15%، وذلك في إطار جهود الحماية الاجتماعية المستمرة.

قيمة المعاشات بعد الزيادة 2024

يمكن حساب قيمة المعاشات بعد الزيادة المقررة لعام 2024 من خلال القيام بعملية بسيطة، يتم ضرب قيمة المعاش الشهري بنسبة الزيادة المحددة، والتي تبلغ 15% في هذه الحالة، بعد ذلك، يتم جمع الناتج مع قيمة المعاش الأصلية للحصول على إجمالي المعاش الجديد على سبيل المثال، إذا كانت قيمة المعاش الشهري قبل الزيادة تبلغ 1000 جنيه، فإن قيمة المعاش الجديد بعد الزيادة ستكون 1150 جنيه، ويمكن توضيح قيمة المعاشات الجديدة بعد الزيادة من خلال الأمثلة التالية.

لمن كان يتقاضى راتبا 1300 جنيه، سيصبح راتبه بعد الزيادة حوالي 1495 جنية.

بينما من كان يحصل على راتب يقدر بنحو 1500 جنيه، سيكون راتبه بعد الزيادة حوالي 1725 جنيه. أما من كان يتقاضى راتبا بنحو 1600 جنيه، فيصبح راتبه بعد الزيادة حوالي 1840 جنيه.

وإذا كان راتبه يصل إلى 2000 جنيه، فسيكون راتبه بعد الزيادة حوالي 2300 جنيه.

أما الذين يتقاضون راتبًا بنحو 2300 جنيه، فسيكون راتبهم بعد الزيادة حوالي 2645 جنيه.

زيادة المعاشات 2024

في سياق حديثنا حول قيمة المعاشات بعد الزيادة المقررة لعام 2024، أُعقِدَ اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط في 7 فبراير 2024، خلال هذا الاجتماع، أصدر الرئيس السيسي توجيهات باتخاذ أكبر حزمة اجتماعية، مع التأكيد على ضرورة التخفيف من الأعباء المعيشية ومواجهة تداعيات الأزمة والاضطرابات الاقتصادية والحد من التضخم، تم تقديم حزمة اجتماعية تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 74 مليار جنيه، بهدف تقديم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من المتوقع بدء تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

من المتوقع أن يتم صرف المعاشات لشهر مارس 2024 بزيادة جديدة تبلغ حوالي 15%، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الشهر سيتم استمرار عملية الصرف لمدة 6 أيام متواصلة، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على المعاش من خلال عدة منافذ مختلفة، بما في ذلك.

فروع شركة فوري.

فروع البريد المصري.

فروع البنوك والمؤسسات المالية.

خدمات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

خلال شهر مارس 2024، سيتم صرف المعاشات للمستحقين حسب الشرائح المحددة على النحو التالي.