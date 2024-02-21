عاوزين الكهرباء تقطع قبل الفطار ولا بعد .. هل تم تغيير مواعيد قطع الكهرباء في رمضان .. مصدر في شركة الكهرباء يوضح

مواعيد قطع الكهرباء في رمضان، يتجه الكثير من المواطنين نحو ترشيد استهلاك الكهرباء بهدف خفض فواتير الاستهلاك الشهرية، وفي هذا السياق، قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من النصائح للمواطنين حول كيفية تقليل استهلاك الكهرباء في المكاتب والشركات، بهدف تقليل فواتير الكهرباء وحماية الأجهزة والمعدات، مما يسهم في زيادة الأرباح، وحقيقة تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الشهر المبارك رمضان 2024.

نصائح لـ ترشيد استهلاك الكهرباء

تقديم الشركة القابضة لكهرباء مصر لنصائح حول ترشيد استهلاك الكهرباء في الفواتير يشمل النقاط التالية.

قم بإغلاق جميع الأجهزة عندما لا تكون في حاجة لها.

فصل الكهرباء تمامًا عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.

استخدم الأجهزة ذات الكفاءة العالية والاستهلاك المنخفض للطاقة، ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة.

تأكد من إيقاف تشغيل الأجهزة بالكامل بعد ساعات العمل وعدم تركها في وضع الاستعداد.

إلغاء خاصية شاشة التوقف لترشيد الطاقة المستهلكة.

قم بإيقاف تشغيل مصادر الطاقة تمامًا وفصل الفيشة من القابس الكهربائي.

استخدم الكمبيوتر المحمول بدلاً من الكمبيوتر المكتبي لتوفير الطاقة.

ضبط إضاءة شاشة الكمبيوتر للاستفادة من إضاءة أقل.

قم بتنظيف وصيانة الأجهزة بانتظام لتحسين كفاءتها.

وضع ملصقات تذكيرية للعاملين لتوضيح نقاط ترشيد الطاقة.

تفاصيل خطة تخفيف الأحمال

في سياق ذي صلة، أكدت مصادر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم الإعلان عن نهاية خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال قرار من مجلس الوزراء، مع تأكيد ضرورة توفير الوقود الضروري لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وأشارت المصادر إلى أن الخطة المقترحة لتخفيف الأحمال ستكتمل قبل ساعات الإفطار، مما يتيح للمواطنين الفرصة لأداء الشعائر الدينية وصلاة التراويح بشكل مُنتظَم وطبيعي.

خطة تخفيف الأحمال في شهر رمضان

وأفادت مصادر موثوقة بوجود تعليمات يومية تصدرها الإدارة القومية للتحكم في الكهرباء في تمام الساعة العاشرة صباحًا لتوجيه شركات الكهرباء التسع الموزعة على مستوى الجمهورية حول خطة تخفيف الأحمال اليومية، تشير هذه التعليمات إلى أن الجدول الحالي لتخفيف الأحمال يبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من النصائح الإرشادية للمواطنين للتعامل مع الكهرباء خلال فترات هطول الأمطار، بهدف زيادة الوعي بين المستهلكين وتوفير بيئة آمنة للجميع.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار

وضمت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين ما يلي.