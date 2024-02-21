هتاخد 171 ألف جنيه لو هتطلع أو طلعت على المعاش .. خبر منتظر يسعد الملايين.. مصدر حكومي يعلن عن .. زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024 لموظفي الحكومة.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

يمكن معرفة تفاصيل زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024، حيث كشف مصدر حكومي عن مستجدات إيجابية تنتظر الأفراد المتقاعدين في عام 2024، حيث سيعمدون إلى الاستفادة من زيادات جديدة تم الإعلان عنها بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستُطبق اعتبارًا من شهر مارس 2024.

مكافأة نهاية الخدمة 2024

أوضح المصدر أنه وفقًا للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالرقم 148 لعام 2019، يُحسب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بناءً على أجر شهري لكل عام من سنوات الخدمة، حيث يتم تقدير الأجر بناءً على الأجر الأساسي المحدد في القانون، ببساطة، يتم توجيه مكافأة لكل عام عمل يُقابله أجر شهري.

21 يومًا عن كل سنة لكل من قضى 5 سنوات

أشار المصدر إلى أن المواد القانونية وضعت قيودًا لربط قيمة مكافأة نهاية الخدمة بفترة الخدمة، حيث تنص على النقاط التالية.

إذا كانت مدة الخدمة بين سنة و5 سنوات، فإن مكافأة نهاية الخدمة تُحسب بمجموع مرتب يومين وعشرين عن كل سنة. إذا كانت فترة الخدمة تزيد عن 5 سنوات، يُحسب المبلغ الخاص بخمس سنوات الأولى بناءً على 21 يومًا لكل سنة. بالإضافة إلى راتب شهر كامل لكل سنة تزيد عن 5 سنوات.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024 لموظفي الحكومة

تتجاوز مكافأة نهاية الخدمة، بعد الارتفاعات الجديدة وقبل الحسم المفروض بموجب القوانين والتعليمات الداخلية لكل جهة،.