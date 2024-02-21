هتاخد 171 ألف جنيه لو هتطلع أو طلعت على المعاش .. خبر منتظر يسعد الملايين.. مصدر حكومي يعلن عن .. زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024 لموظفي الحكومة.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟
زيادة مكافأة نهاية الخدمة
يمكن معرفة تفاصيل زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024، حيث كشف مصدر حكومي عن مستجدات إيجابية تنتظر الأفراد المتقاعدين في عام 2024، حيث سيعمدون إلى الاستفادة من زيادات جديدة تم الإعلان عنها بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستُطبق اعتبارًا من شهر مارس 2024.
مكافأة نهاية الخدمة 2024
أوضح المصدر أنه وفقًا للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالرقم 148 لعام 2019، يُحسب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بناءً على أجر شهري لكل عام من سنوات الخدمة، حيث يتم تقدير الأجر بناءً على الأجر الأساسي المحدد في القانون، ببساطة، يتم توجيه مكافأة لكل عام عمل يُقابله أجر شهري.
21 يومًا عن كل سنة لكل من قضى 5 سنوات
أشار المصدر إلى أن المواد القانونية وضعت قيودًا لربط قيمة مكافأة نهاية الخدمة بفترة الخدمة، حيث تنص على النقاط التالية.
- إذا كانت مدة الخدمة بين سنة و5 سنوات، فإن مكافأة نهاية الخدمة تُحسب بمجموع مرتب يومين وعشرين عن كل سنة.
- إذا كانت فترة الخدمة تزيد عن 5 سنوات، يُحسب المبلغ الخاص بخمس سنوات الأولى بناءً على 21 يومًا لكل سنة.
- بالإضافة إلى راتب شهر كامل لكل سنة تزيد عن 5 سنوات.
زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024 لموظفي الحكومة
تتجاوز مكافأة نهاية الخدمة، بعد الارتفاعات الجديدة وقبل الحسم المفروض بموجب القوانين والتعليمات الداخلية لكل جهة،.
- حد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 21,000 جنيه، وهو مقدار يُطبق على الفترة التي قضاها الفرد في العمل وتصل إلى 5 سنوات، مع مراعاة الزيادات الحديثة، ويُقدر الصافي بعد خصم قيمته 6,000 جنيه.
- يرتفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة إلى 51,000 جنيه للأفراد الذين أمضوا 10 سنوات في الخدمة قبل التقاعد، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الداخلية.
- تقضي التعليمات بتحديد الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة عند 60 ألف جنيه للأفراد الذين يعملون لمدة 15 عامًا.
- بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 111 ألف جنيه للذين يقضون 20 عامًا في الخدمة.
- على نفس النحو، تكون مكافأة نهاية الخدمة الدنيا 141 ألف جنيه للأفراد ذوي 25 عامًا في الخدمة.
- وتصل إلى 171 ألف جنيه للذين يمضون 30 عامًا في الخدمة.