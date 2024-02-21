نتائج الطلاب في توكلنا | رابط تطبيق توكلنا حمله الان واستعلم عن نتائج الطلاب بدون انتظار

ينتظر الجميع في المملكة العربية السُّعُودية اليوم الأربعاء 21 فبراير الاستعلام عن نتائج الطلاب، كما يتساءلوا أيضا عن الطريقة الأفضل في الحصول على نتائجهم، ومن أفضل المنصات التي يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلالها تطبيق توكلنا، حيث يمكن الحصول على النتيجة دون أدنى مشقة وبخطوات بسيطة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نعرض لكم طريقة الحصول على نتائج الطلاب عن طريق تطبيق توكلنا وكيف يمكن الحصول على التطبيق.

نتائج الطلاب في توكلنا

يتوفر الاستعلام عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية على أكثر من منصة رسمية، منها تطبيق توكلنا، والذي يوفر الاستعلام عن النتائج بخطوات بسيطة ودون انتظار كما يحدث على باقي المنصات، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي:

حمل تطبيق توكلنا من هنـــا. افتح التطبيق وسجل الدخول عن طريق حساب أبشر. قم بالتوجه إلى الخِدْمَات الإلكترونية في التطبيق. اختر الخِدْمَات التعليمية. انقر على النتائج الدراسية. أدخل رَقَم الهُوِيَّة، ورقم السجل المدني. اضغط على عرض النتائج.

تعرض لك النتيجة من خلال التطبيق كما يمكنك الاحتفاظ بها وطباعتها.

اقرأ أيضا : نتائج الطلاب عبر نظام نور.

كيف تعرف كم نسبتي؟

يستطيع الطلاب حساب نسبة الدرجات بطريقة سهلة جدا، وهي من خلال الأتي:

أولا: حساب المجموع الكلي للدرجات الطالب الذي حصل عليه “المجموع الفعلي”.

ثانيًا: معرفة المجموع الكلي للدرجات المواد “الدرجة النهائية لكل مادة”

ثالثًا: قسمة المجموع الفعلي لدرجات الطالب “الذي حصل عليه الطالب” / المجموع الكلي للمواد الدراسية “الدرجة النهائية لكل مادة”.

رابعا: ضرب خارج القسمة في 100.

النتيجة تساوي نسبة الدرجات لمجمع الطالب.

وصلنا معكم إلى نهاية مقالنا الذي بنا فيه طرقة الحصول على نتائج الطلاب في توكلنا وحساب نسبة مجموع الطالب بالنسبة للمجموع الكل للدرجات.