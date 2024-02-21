المياه هتقطع 7 ساعات اعملي حسابك يا هانم .. قطع المياه اليوم الأربعاء في هذه الأماكن.. استعدي وخزنى حالاً عشان مش توقفي حالك

يمكنك معرفة موعد قطع المياه والأماكن، حيث كشفت الشركة المختصة في توفير مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط عن حدوث انقطاع جديد للمياه في الساعات الـ7 القادمة، حيث توفر التقرير تفاصيل شاملة حول أسباب هذا الانقطاع والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى أرقام الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة للمواطنين.

قطع المياه اليوم الأربعاء

أكدت شركة توزيع المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط من فرض قطع لخدمة المياه اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 21 فبراير 2024، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، مما يمثل انقطاعاً لمدة سبع ساعات متواصلة على مدار اليوم.

ما هو سبب انقطاع المياه اليوم في دمياط؟

كشفت الشركة عن مزيد من التفاصيل حول سبب قرار قطع المياه غداً، حيث أكدت أنه يعود إلى تركيب أجهزة قياس التصرف على خط 800 في منطقة “الإمتداد العمراني”، والتي ستكون مستهدفة في عملية انقطاع المياه المقررة في محافظة دمياط.

اجراءات متبعة أثناء قطع الماء

أشارت شركة توزيع المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط إلى استعدادها لتوفير عدد كبير من سيارات النقل المحملة بمياه صالحة للشرب، حيث ستقوم هذه السيارات بالمرور في المناطق المتأثرة غدًا حتى انتهاء عمليات الصيانة التي تقوم بها الشركة.

حيث تهيب بجميع المواطنين، بالإضافة إلى المصالح الحكومية والمخابز والوحدات المحلية والمستشفيات، بتوفير وتخزين المياه خلال تلك الفترة لتجنب أي مشكلة خلال فترة الانقطاع، وتؤكد أنه حتى في حال عدم تخزين المياه مسبقًا، يمكن للجميع التواصل عبر الخط الساخن 125 المتاح على الهواتف المحمولة أو الهواتف الأرضية حسب التوفر.