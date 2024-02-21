لو بدور على شغل بمرتب كبير .. لو خريج مؤهل عالي وظائف البنك الأهلي المصري .. أعرف الشروط وطريقة التقديم الان وغير حياتك

يمكنك معرفة وظائف البنك الأهلي المصري وطريقة التقديم وشروط التقديم كل هذا التفاصيل سوف نجيب عنها، حيث اطلق البنك الأهلي المصري فرص عمل للشباب حديثي التخرج، مشمولين في تخصصات متنوعة مثل “الهندسة، والحقوق، والعلوم السياسية”، دون الحاجة إلى خبرة سابقة، وتشمل هذه الفرص الشواغر المتاحة في جميع فروع البنك بمختلف المحافظات.

فرص عمل في البنك الأهلي

أكد البنك في إعلان رسمي نشر عبر موقعه الخاص على الشروط المتعلقة بالوظائف الجديدة، موضحًا المستندات المطلوبة من المتقدمين وطريقة تقديم الطلبات، وجاءت التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي كالتالي.

فرص العمل متاحة لخريجي كلية التجارة في تخصصات متنوعة مثل تجارة خارجية، وتمويل وضرائب، وإدارة، وتسويق، ومحاسبة.

يشمل نطاق فرص العمل خريجي كليات إدارة الأعمال في مجالات مثل التسويق، واللوجستيات، وإدارة الأعمال الدولية، ونظم ومعلومات إدارية، والبنوك، وموارد البشر، والائتمان.

تتاح فرص التوظيف أيضًا لخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

تُعلن عن فرص عمل لخريجي كليات تكنولوجيا المعلومات، وحاسبات ومعلومات، وهندسة حاسبات.

توجد فرص وظيفية لخريجي كليات الحقوق.

شروط وظائف البنك الأهلي

يُطلب مؤهل عالٍ معتمد من المجلس الأعلى للجامعات. يُشدد على أن تكون هذه الفرصة متاحة للخريجين من الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. يتعين أن يكون لدى المتقدم تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى. يُشترط أن لا يكون للمتقدم أي صلة قرابة مع أي من العاملين في البنك، في الدرجة من الأولى حتى الثالثة. يكون الحد الأقصى للعمر 28 عامًا في تاريخ الموافقة على التعيين. يُلزم أن يتطابق محل الإقامة الحالي للمتقدم مع المسجل في بطاقة الرقم القومي.

طرق التقديم على وظائف البنك الأهلي