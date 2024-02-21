“استعلم عن نتيجتك بسهولة”.. رابط نظام نور لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1445 برقم الهوية noor.moe.gov.sa

يترقب أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية انتهاء الطلاب من اختبارات الفصل الدراسي الثاني حتى يتم استخراج النتائج بكل سهولة عبر نظام نور، ومن المقرر أن تعلن النتيجة رسمياً مع انتهاء أخر يوم من الامتحانات وهو اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، وقد أعلنت وزارة التعلم السعودية أن النتيجة ستكون متاحة عبر نظام نور ليكون من السهل على الطلاب استخراجها بكل سهولة، ونظام نور هو واحد من أهم الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم والذي يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور كما أنه هو وسيلة التواصل بينهما والمدرسة التابع لها الطلاب، وخلال هذه السطور نطلعكم عن كيفية معرفة نتائج الطلاب 1445.

نتائج الطلاب عبر نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1445

أوشك طلاب الصفوف التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية على الانتهاء من الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت في 15 فبراير الجاري وسننتهي اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، وقد أكدت وزارة التعليم أن النتيجة ستعلن مباشرة مع انتهاء الاختبارات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا ومنصة مدرستي، وهذا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

رابط استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445

بعد قضاء فترة صعبة على الطلاب من المذاكرة والاختبارات اليوم ستعلن نتيجة الفصل الدراسي الثاني، والتي يمكن استخراجها بكل سهولة أون لاين من خلال نظام نور، وهذا من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

الدخول على منصة نور الإلكترونية عبر شبكة الانترنت.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة أولياء الأمور.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على نتائج الطلاب مع تحديد العام الدراسي 1445 الفصل الدراسي الثاني.

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر على الفور نتائج الطلاب بكل تفاصيلها ودرجات كل مادة يدرسها الطالب.

الاستعلام عن نتائج نظام نور بدون كلمة المرور