【﻿ظهرت　الآن】استعلم نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور EduWave ومدرستي schools

ظهرت نتائج الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية، ومتاحة الآن على جميع المنصات التابعة لوزارة التعليم السُّعُودية، حيث وفرت الوزارة أكثر من منصة يمكن للطلاب أن يستعلموا عن نتائج جميع المراحل التعليمية من خلالها، من هذه المنصات نظام نور للنتائج ومنصة مدرستي وتطبيق توكلنا.

ومن خلال مقالنا عبر موقع البديل ألإخباري نبين لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور ومنصة مظلتي.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية

كيف الدخول الى نظام نور؟ هذا السؤال يسئله الكثيرون من الطلبة والطالبات، حيث يمكنكم بسهولة الحصول على نتائج الطلاب من نظام نور برقم الهوية، وذلك باتباع التالي:

الدخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الموحد. بعد الدخول على النظام اختر رابط (الطلاب). حدد الطالب الذي تريد الاطلاع على تقييمه. كتابة بيانات الطالب بشكل صحيح: رَقَم الجلوس والاسم ورقم الهوية. ومن ثم اضغط على (خيارات)، ثم اختر (التقارير). حدد التقرير المطلوب، ثم اضغط على أيقونة (ابحث). تعرض أمامك النتيجة ويمكنك طباعتها من النظام.

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كما يمكنك أيضا الاطلاع على نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية. ثم الضغط على حساب مايكروسوفت للطلاب. أدخل البريد الإلكتروني، وكلمة السر. اضغط على تسجيل. اضغط على النتائج الدراسية. حدد نتائج الفصل الدراسي الثاني. اضغط استعلام ليعرض لك النتيجة، كما يمكنك طباعتها من المنصة.

وصلنا معكم الى نهاية مقالنا الذي بينا فيه استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور ومنصة مدرستي.